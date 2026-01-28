Deutsche Bank visée par une opération du parquet à Francfort

Le parquet de Francfort a ouvert, mercredi 28 janvier 2026, une opération de perquisition dans des locaux de la Deutsche Bank à Francfort et dans des bureaux à Berlin, a confirmé la banque tout en précisant coopérer pleinement avec les autorités. Les premières informations, diffusées par des médias allemands et agences internationales, indiquent que l’action judiciaire s’inscrit dans une enquête pour soupçons de blanchiment d’argent touchant des relations d’affaires passées de l’établissement. ([ansa.it](https://www.ansa.it/nuova_europa/en/news/sections/business/2026/01/28/deutsche-bank-offices-searched-by-german-prosecutors-bank_a0f00e3c-4e54-428a-92b9-715de67bd5d8.html?utm_source=openai))

Deutsche Bank a indiqué dans un bref communiqué que le parquet de Francfort menait des « mesures » dans ses établissements et que l’institution « coopère pleinement » avec les enquêteurs, sans détailler la nature des recherches ni les personnes visées. Le bureau du procureur, contacté par plusieurs rédactions, n’avait pas, dans l’immédiat, commenté publiquement le dossier. ([ft.com](https://www.ft.com/content/89c888e4-c70a-468b-9f9b-3c746e4f3156?utm_source=openai))

Selon des enquêtes publiées par la presse allemande, dont le Süddeutsche Zeitung et des hebdomadaires proches de l’enquête, les investigations portent sur des transactions et des relations d’affaires remontant à la période 2013-2018, et impliqueraient des sociétés étrangères dont certaines seraient liées à l’oligarque russe Roman Abramovich, sous sanctions européennes depuis 2022. Des sources judiciaires évoquent parallèlement l’intervention du Federal Criminal Police Office (BKA) pour appuyer les perquisitions. ([elpais.com](https://elpais.com/economia/2026-01-28/registran-varias-oficinas-del-deutsche-bank-en-francfort-y-berlin-por-sospecha-de-blanqueo-de-capitales.html?utm_source=openai))

Déroulé et enjeux procéduraux

Des témoignages recueillis par la presse font état d’une arrivée des enquêteurs en tenue civile tôt dans la matinée, avec une trentaine d’agents déployés au siège de la banque à Francfort, selon des descriptifs publiés par plusieurs titres. Les perquisitions ont ciblé à la fois des bureaux centraux et des locaux régionaux, les autorités procédant à la saisie d’éléments et de documents susceptibles d’être utiles à l’instruction. ([optionfinance.fr](https://www.optionfinance.fr/info-financiere-en-continu/d/2026-01-28-la-deutsche-bank-perquisitionnee-pour-blanchiment.html?utm_source=openai))

Plusieurs organes de presse relèvent que l’opération intervient la veille de la présentation des résultats annuels de la Deutsche Bank, un rendez‑vous où la direction devait annoncer des résultats jugés favorables par les marchés. Cette proximité temporelle place l’enquête au cœur d’un contexte financier déjà scruté par investisseurs et régulateurs. ([aa.com.tr](https://www.aa.com.tr/en/europe/german-prosecutors-raid-deutsche-bank-over-suspected-money-laundering/3813301?utm_source=openai))

Le parquet de Francfort, saisi du dossier, a précisé dans ses communiqués qu’il vise « des responsables encore non identifiés et des employés de la Deutsche Bank » pour des suspicions de blanchiment et d’autres manquements au titre de la loi anti‑blanchiment. Les autorités judiciaires et la banque refusent, pour l’heure, de communiquer davantage sur l’identité des personnes mises en cause, l’étendue exacte des opérations ou les pièces saisies dans le cadre de l’enquête. ([bluewin.ch](https://www.bluewin.ch/fr/infos/faits-divers/perquisitions-chez-deutsche-bank-soup-ons-de-blanchiment-d-argent-3071274.html?utm_source=openai))

Des précédents judiciaires et disciplinaires touchant des établissements bancaires allemands, ainsi que des enquêtes antérieures visant Deutsche Bank pour des failles dans ses procédures de contrôle, sont rappelés dans les analyses publiées par la presse financière, qui soulignent la sensibilité de cette nouvelle affaire au regard des obligations de lutte contre le blanchiment. Le parquet n’a pas immédiatement souhaité commenter l’opération. ([ft.com](https://www.ft.com/content/89c888e4-c70a-468b-9f9b-3c746e4f3156?utm_source=openai))