Depuis le Japon, le chef de la diplomatie allemande dénonce une Chine «de plus en plus agressive»

Par BENIN WEB TV
Le ministre allemand des Affaires étrangères a accusé la Chine d’« modifier unilatéralement » les frontières dans la région Asie‑Pacifique et l’a qualifiée de « de plus en plus agressive », a rapporté l’AFP lundi 18 août. Lors d’un déplacement au Japon, Johann Wadephul a déclaré que Pékin « menace régulièrement, plus ou moins ouvertement, de modifier unilatéralement le « statu quo » et de déplacer les frontières en sa faveur », visant en particulier son comportement dans le détroit de Taïwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale.

