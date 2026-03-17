Delphine Wespiser accusée d’être hautaine par un candidat de Qui veut épouser mon fils

Delphine Wespiser, ancienne Miss France devenue animatrice, est la cible de critiques publiques d’un candidat de la nouvelle saison de Qui veut épouser mon fils ?. Dans une interview accordée à Sam Zirah sur YouTube, Yohan, participant du programme désormais diffusé sur W9, affirme que l’animatrice adoptait une attitude distante et réservée envers les candidats hors caméra.

Delphine Wespiser a succédé à Elsa Fayer à la présentation de Qui veut épouser mon fils ?, émission qui a quitté TF1 pour W9. Reconvertie dans l’animation après son élection comme Miss France 2012, elle officie également sur d’autres formats, dont Tout beau, tout n9uf et une version française de L’Île de la tentation, titre rappelé au cours des échanges autour de son rôle de chroniqueuse et d’animatrice.

Le témoignage de Yohan s’inscrit dans la continuité de sa notoriété médiatique : le candidat est déjà connu pour ses confidences publiques sur sa dépendance à la chirurgie esthétique, qu’il avait évoquée sur le plateau de Ça commence aujourd’hui présenté par Faustine Bollaert. Dans l’entretien avec Sam Zirah, il se montre cette fois plus critique vis-à-vis de l’attitude de l’animatrice durant le tournage du programme.

« Elle nous calculait pas », Yohan de « Qui veut épouser mon fils » s’en prend à Delphine Wespiser

Interrogé par Sam Zirah sur la manière dont Delphine Wespiser se comportait avec les candidats en dehors des séquences filmées, Yohan décrit une présence minimale de l’animatrice au quotidien du tournage. « On la voyait qu’aux cérémonies d’élimination. Et à la cérémonie finale, c’est tout », rapporte-t-il, ajoutant que les échanges informels étaient quasi inexistants.

Selon le candidat, la relation entre l’animatrice et les participants se limitait à des apparitions devant les caméras. « On arrivait sur le plateau et elle nous calculait pas », dit-il, précisant toutefois que Delphine Wespiser adressait un salut à son arrivée lorsque les caméras tournaient. Sam Zirah a tenté de relativiser ces propos en évoquant les contraintes techniques d’un tournage, telles que l’usage d’une oreillette ou la nécessité de rester concentrée sur la conduite de l’émission.

Yohan rapporte une anecdote précise pour illustrer son point de vue : lorsqu’un autre candidat a complimenté l’animatrice sur son apparence, celle-ci aurait répondu par une attitude qualifiée d’« indifférente », assortie, selon lui, d’un geste et d’une phrase imités en interview — « Ma chérie, reste à ta place ». Il commente cette séquence en qualifiant le comportement observé de « très hautain ».

Le candidat nuance toutefois son témoignage en reconnaissant que le contexte d’un plateau peut expliquer une apparence de froideur, mais maintient son appréciation personnelle : « Les gens, ça se voit quand ils sont agréables et souriants… Moi, je l’ai pas trouvée. » Il conclut son intervention par un adoucissement de ton en précisant « après, c’est mon avis perso », tout en indiquant qu’il ne gardera pas uniquement des bons souvenirs de sa relation avec Delphine Wespiser.