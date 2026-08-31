Olivier Faure confirme sur TF1 sa candidature à la présidentielle

Le premier secrétaire du Parti socialiste a confirmé sa candidature à la présidence de la République dans le cadre de la primaire organisée avec Place publique.

Olivier Faure a confirmé le 30 août sur le journal de 20 heures de TF1 qu’il était candidat à la présidence de la République.

Cette annonce s’inscrit dans la primaire sociale-démocrate organisée par le Parti socialiste et Place publique en vue de désigner un candidat commun.

Sur TF1, Olivier Faure a déclaré vouloir porter une France plus juste. TF1 Info rapporte qu’il a aussi justifié sa candidature par la volonté d’éviter une victoire de Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de 2027.

Le Parisien a rapporté qu’après son discours de clôture du campus du Parti socialiste à Blois, Olivier Faure avait annoncé aux députés de son groupe qu’il officialiserait sa candidature sur TF1 le lendemain.