Décès de Terence Stamp, acteur britannique, à 87 ans

L’acteur anglais Terence Stamp, connu pour son rôle du général Zod dans Superman (1978) et pour sa participation à Priscilla, folle du désert, est décédé dimanche à l’âge de 87 ans, a annoncé sa famille aux médias britanniques. « Il laisse derrière lui une œuvre extraordinaire, aussi bien en tant qu’acteur qu’en tant qu’écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années », a indiqué le communiqué familial. Icône des Swinging Sixties, Terence Stamp a également travaillé avec des réalisateurs tels que Pier Paolo Pasolini et Ken Loach, construisant une filmographie marquée par des rôles emblématiques qui ont contribué à sa renommée internationale.