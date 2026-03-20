Décès à 86 ans de l’acteur Chuck Norris après un malaise

Le monde du cinéma et des arts martiaux est en deuil. L’acteur américain Chuck Norris est décédé le 19 mars 2026 à l’âge de 86 ans, à la suite d’un malaise survenu à Hawaï, sur l’île de Kauai. L’annonce a été faite par sa famille le lendemain via un message publié sur les réseaux sociaux, évoquant une disparition « soudaine » et exprimant une profonde tristesse.

Selon plusieurs sources concordantes, l’acteur avait été admis en urgence à l’hôpital après un malaise survenu dans les heures précédant son décès. Aucune précision officielle n’a, pour l’heure, été donnée sur les causes médicales exactes de sa mort. Dans son message, sa famille a rendu hommage à « un homme aimé, un père et un modèle », saluant un héritage qui dépasse largement les écrans.

Né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l’Oklahoma, sous le nom de Carlos Ray Norris, Chuck Norris s’est imposé comme l’une des grandes figures du cinéma d’action à partir des années 1970. Avant Hollywood, il s’était illustré dans les arts martiaux, discipline qu’il découvre lors de son service dans l’US Air Force en Corée du Sud. Il y développe une expertise en tangsudo et devient rapidement ceinture noire.

De retour aux États-Unis, il ouvre plusieurs écoles de karaté et remporte de nombreux titres mondiaux entre 1968 et 1974. Sa rencontre avec Bruce Lee marque un tournant décisif. Ce dernier lui offre un rôle dans le film La Fureur du dragon, qui lance véritablement sa carrière à l’écran.

Dans les années 1980, Chuck Norris devient un visage incontournable du cinéma d’action avec des films comme Missing in Action, Invasion U.S.A. ou encore Delta Force. Mais c’est surtout grâce à la série télévisée Walker, Texas Ranger (1993-2001) qu’il atteint une popularité mondiale, incarnant un ranger incorruptible, symbole de justice et de droiture.

Une fin brutale malgré une forme apparente

Ce décès intervient alors que l’acteur semblait encore en bonne santé. Le 10 mars dernier, à l’occasion de son 86e anniversaire, il avait partagé une vidéo le montrant actif et en pleine forme, toujours engagé dans des exercices physiques. Selon des proches, il se trouvait à Hawaï pour un séjour de détente et continuait à s’entraîner régulièrement.

Aucune alerte majeure concernant son état de santé n’avait été rendue publique ces derniers mois, renforçant le caractère soudain de sa disparition.

Depuis l’annonce de sa mort, les hommages affluent à travers le monde, tant de la part de ses fans que de nombreuses personnalités. Sur internet, son nom est rapidement devenu viral, ravivant également les célèbres « Chuck Norris facts », ces mèmes humoristiques qui ont contribué à forger sa légende auprès des jeunes générations.

Au-delà de l’acteur, c’est aussi l’homme qui est salué : un pratiquant d’arts martiaux respecté, un auteur, mais aussi une figure engagée dans diverses causes, notamment liées à l’éducation et au sport.

Marié à Gena O’Kelly depuis 1998, après une première union avec Dianne Holechek, Chuck Norris laisse derrière lui cinq enfants et une carrière exceptionnelle, marquée par une influence durable sur le cinéma d’action et la culture populaire mondiale.

Sa disparition marque la fin d’une époque, celle des héros invincibles qui ont façonné l’imaginaire de plusieurs générations.