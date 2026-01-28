Décès à 72 ans de l’homme qui a inspiré le personnage d’Intouchables

Intouchables, le film français sorti en 2011, reste l’un des phénomènes populaires du cinéma hexagonal : près de 20 millions d’entrées en France et un succès international inédit pour un long métrage français. Inspiré d’une relation réelle entre Philippe Pozzo di Borgo et son auxiliaire de vie Abdel Yasmin Sellou, le film a marqué les esprits par la rencontre improbable entre deux hommes issus de milieux opposés, mise en scène à travers les personnages de Philippe et Driss.

Dans la fiction portée par François Cluzet et Omar Sy, Philippe est un homme riche devenu tétraplégique à la suite d’un accident, qui recrute Driss, un jeune homme fraîchement sorti de prison, pour un poste d’auxiliaire de vie. Le contraste social et humain entre les deux personnages, et l’amitié qui naît de cette cohabitation, ont largement contribué à l’engouement du public. Le film est également devenu le long-métrage français le plus vu à l’étranger.

À la fin du film, les spectateurs peuvent reconnaître les deux hommes qui ont inspiré l’histoire : Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Yasmin Sellou. Philippe Pozzo di Borgo, issu d’une famille corse de la noblesse, a vu sa vie basculer à 42 ans après un accident de parapente qui l’a rendu tétraplégique. Il a ensuite raconté son parcours et sa relation avec Abdel dans son livre Le Second Souffle.

Le récit vrai derrière Intouchables

Les confidences de Philippe Pozzo di Borgo éclairent la réalité derrière l’adaptation cinématographique. Il a expliqué que, comme dans le film, Abdel avait d’abord répondu à une annonce en partie pour continuer à percevoir des allocations et qu’il avait évoqué l’idée de profiter de l’hôtel particulier comme d’un « coffre-fort facile à dévaliser ». Contre toute attente, Abdel est resté aux côtés de Philippe pendant de longues années : « En fait il est resté quinze ans », rapporte Philippe.

Le récit qu’en donne Pozzo di Borgo met en relief deux trajectoires brisées qui se sont soutenues mutuellement. Il a qualifié leur alliance de celle de « deux desperados » : le riche devenu tétraplégique, accablé par la douleur de la perte de son épouse, et le jeune homme de banlieue qui sort de prison. Dans ses propos rapportés, Philippe décrit Abdel comme « insupportable, vaniteux, orgueilleux, brutal, inconstant, humain », mais aussi comme celui qui l’a littéralement sauvé : présent, attentif et protecteur au quotidien.

Les liens tissés entre les deux hommes ont perduré au fil des années. Philippe Pozzo di Borgo s’est remis, s’est remarié et a eu deux enfants. Il a choisi de vivre ses dernières années au Maroc, ce qui lui a permis de maintenir des retrouvailles régulières avec Abdel.

Après plusieurs hospitalisations, Philippe Pozzo di Borgo est décédé le 2 juin 2023 à Marrakech à l’âge de 72 ans. Il a été inhumé le 12 juin 2023 à Alata, dans le sud de la Corse.