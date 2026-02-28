Daniil Medvedev gagne sans jouer à Dubaï, ses départs retardés par la fermeture de l’espace aérien

Des missiles iraniens ont visé dans la nuit et la journée du 28 février 2026 plusieurs pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et l’Arabie saoudite, provoquant la fermeture de l’espace aérien des Émirats, l’annulation de centaines de vols à Dubaï et l’interruption d’une finale du tournoi ATP 500 prévue dans la ville. Les autorités locales indiquent que les systèmes antimissiles THAAD et Patriot ont intercepté la majorité des projectiles, mais au moins une victime a été confirmée aux Émirats, principalement à la suite de débris liés à l’interception.

Les tirs sont présentés par plusieurs sources comme une réaction aux précédentes opérations militaires impliquant Israël et des actions liées à l’administration de Donald Trump contre l’Iran. Les frappes ont touché des zones urbaines et des infrastructures, entraînant des incendies localisés et des dégâts limités signalés par des médias locaux et internationaux. À Dubaï, aucun niveau de destruction massive n’a été officiellement confirmé au moment des premières communications publiques.

Outre la victime confirmée, des blessés ont été signalés et des images diffusées par des médias montrent des débris et des foyers d’incendie. Les autorités des pays ciblés ont renforcé leurs mesures de sécurité et annoncé un état d’alerte militaire élevé dans plusieurs secteurs. Les systèmes de défense sol-air cités par les autorités — le THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) et le Patriot — sont conçus pour intercepter différents types de missiles à des altitudes variées et ont été mobilisés pour contrer les projectiles entrants.

Conséquences pour le trafic aérien, les événements et la population

La fermeture de l’espace aérien émirati a eu des répercussions immédiates sur le trafic international. L’aéroport international de Dubaï, considéré comme le plus fréquenté au monde pour les vols internationaux, a enregistré l’annulation de plus de 700 vols. Plusieurs compagnies ont suspendu leurs liaisons vers et depuis l’émirat, provoquant des retards massifs et des perturbations pour des milliers de passagers.

Plusieurs gouvernements ont conseillé à leurs ressortissants de se mettre à l’abri ; la France figure parmi les pays ayant adressé ce type de recommandation. Les autorités aéroportuaires et les compagnies aériennes ont communiqué des consignes aux voyageurs concernant les modalités de report ou de remboursement des vols annulés, tandis que des mesures de sécurité renforcées ont été déployées autour des infrastructures sensibles.

Sur le plan sportif, la finale du tournoi ATP 500 à Dubaï n’a pas eu lieu dans des conditions normales. Le joueur Daniil Medvedev, attendu pour disputer la finale, a été déclaré vainqueur par forfait après l’abandon de son adversaire, le Néerlandais Tallon Griekspoor, blessé à la suite de son match face à Andrey Rublev. Selon les informations disponibles, Medvedev ne peut pour l’instant pas quitter Dubaï en raison des restrictions de mouvement liées à la fermeture de l’espace aérien.

Des appels internationaux à la désescalade ont été diffusés par plusieurs acteurs diplomatiques et médias, tandis que les pays de la région maintiennent un niveau d’alerte élevé. Pour l’heure, Dubaï reste bloqué.