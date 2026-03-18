Cyril Hanouna : TF1 lui aurait proposé plus de 40 millions d’euros par an

Le 16 mars 2026, Cyril Hanouna a révélé sur le plateau de Tout beau tout n9uf sur W9 des détails sur les offres financières reçues lors de son départ de France 4 en 2012 : TF1 aurait proposé plus de 40 millions d’euros par an en production sur trois ans, tandis que le groupe Canal+ proposait un budget compris entre 25 et 30 millions d’euros par an, offre qu’il a finalement retenue pour rejoindre D8 et lancer Touche pas à mon poste en quotidienne dès septembre 2012.

Hanouna est revenu sur la période charnière où le succès de Touche pas à mon poste sur France 4 l’avait rendu très courtisé par les principales chaînes françaises. Selon ses déclarations, plusieurs groupes — TF1, Canal+, France Télévisions et M6 — ont engagé des négociations pour s’attacher ses services. Il a notamment cité un appel de Jean-François Lancelier, alors directeur des antennes et des programmes de TF1, proposant un contrat qu’il a qualifié « d’absolument incroyable » et chiffré à plus de 40 millions d’euros par an en production.

Parallèlement, le groupe Canal+ lui aurait présenté une offre axée sur le lancement d’une quotidienne sur la nouvelle chaîne D8, avec un budget de production estimé entre 25 et 30 millions d’euros par an. Hanouna a expliqué avoir opté pour cette proposition, ce qui a permis à TPMP de basculer en quotidienne sur D8 en septembre 2012 et de s’imposer ensuite comme l’un des programmes phares du paysage audiovisuel français.

Les autres prétendants : France Télévisions et M6

Selon les éléments donnés par l’animateur, France Télévisions n’est pas restée inactive face à ces approches. Il a rapporté une contre-offre attribuée à Delphine Ernotte, qui aurait inclus un dispositif étendu au sein du service public : diffusion quotidienne de TPMP sur France 4, la proposition d’un jeu sur France 2, la prise en main de formats comme Slam et Mot de passe, ainsi que la perspective de primes. Cette offre, toujours d’après Hanouna, visait à conserver au sein du groupe un animateur dont la montée en puissance inquiétaient les dirigeants.

Le cas de M6 est également mentionné par l’animateur. Il affirme que la chaîne ne lui avait d’abord fait aucune proposition formelle, ce qui a conduit lui et son producteur Stéphane Courbit à solliciter directement Nicolas de Tavernost, alors président du groupe M6. Hanouna relate que la réaction du dirigeant a été rapide : moins d’une heure après le contact, Nicolas de Tavernost se serait déplacé en personne pour entamer des négociations.

Quinze ans après ces tractations, le parcours de Cyril Hanouna l’a conduit au groupe M6 : depuis septembre 2025, il présente son émission sur W9, où elle réunit en moyenne près de 1,85 million de téléspectateurs, soit 9,7 % de l’ensemble du public selon Médiamétrie.