Cyril Hanouna teste Aqababe comme nouveau chroniqueur

Aqababe, blogueur et influenceur connu pour ses prises de parole virales, pourrait prochainement rejoindre la bande de Cyril Hanouna sur TBT9, le talk-show installé en access prime time sur W9, après un passage remarqué sur le plateau et un message relayé par le journaliste Clément Garin le 6 février 2026.

Selon les informations publiées sur X par Clément Garin, Cyril Hanouna aurait apprécié le profil du jeune homme et lui aurait proposé d’effectuer un test d’intégration la semaine suivante. Il ne s’agirait pas de remplacer Fabien Lecœuvre, déjà présent dans l’équipe et détenteur de nombreuses informations sur le milieu people, mais d’élargir la diversité des intervenants autour de la table.

Le projet s’inscrit, toujours selon les mêmes sources, dans la stratégie affichée par l’animateur pour TBT9, qui mêle à la fois d’anciens visages de Touche pas à mon poste ! et de nouvelles personnalités : des retours récents comme ceux de Matthieu Delormeau et Delphine Wespiser ont déjà marqué cette volonté de renouvellement.

Les éléments relayés par X et l’échange tendu avec Michel Mary

Dans son message publié le 6 février 2026, Clément Garin a indiqué : « L’influenceur télé-réalité Aqababe a convaincu Cyril Hanouna lors de son passage mercredi. Il devrait rejoindre #TBT9 la semaine prochaine, en guise d’un premier test ». Le journaliste a précisé que l’arrivée d’Aqababe n’était pas totalement actée et dépendrait des conclusions de ce test : une présence hebdomadaire pourrait être envisagée si l’essai s’avérait concluant.

Cette possible intégration intervient après un moment déjà remarqué sur le plateau, mercredi 4 février 2026, où la présence d’Aqababe a donné lieu à un échange tendu avec le chroniqueur Michel Mary. Invité pour réagir à l’enlèvement du chien de l’influenceur Cyril Schreiner, Aqababe et Michel Mary ont eu un désaccord marqué mais resté dans les limites de l’antenne, suscitant les rires de Cyril Hanouna et des autres chroniqueurs.

Lors de cet échange, Aqababe a affirmé : « Je ne fais pas le buzz sur une histoire de clébard, je te le dis en fait », se disant agacé par une attaque qu’il n’avait pas appréciée : « L’attaque, je ne l’ai pas kiffée je vous le dis cash ». Il a ensuite ajouté : « vas-y je ne parle pas avec lui en fait, je ne suis pas venu ici pour m’embrouiller avec les gens, je t’explique Coco ».

À ce stade, l’information n’a pas été confirmée officiellement par W9 ou par Cyril Hanouna. Le journaliste qui a relayé la rumeur a mentionné la possibilité d’un test la semaine suivante et la perspective d’une présence hebdomadaire si celle-ci se révèle concluante.