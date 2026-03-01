Cyril Hanouna : deux ex-chroniqueuses bloquées à Dubaï après la fermeture de l’espace aérien

Elodie Gossuin et Agathe Auproux, deux anciennes chroniqueuses de l’émission TPMP, se trouvent actuellement bloquées à Dubaï après la fermeture de l’espace aérien liée à une escalade militaire au Moyen-Orient, qui a conduit à l’annulation des vols vers et depuis la ville. Selon des publications relayées sur les réseaux sociaux, l’Iran a bombardé plusieurs pays du Golfe en réponse à une attaque, provoquant la suspension des opérations dans les principaux aéroports émiratis et empêchant les départs et les arrivées.

Sur Instagram, Agathe Auproux a publié des messages destinés à rassurer sa communauté et à décrire la situation sur place. Devenue mère l’été dernier, elle affirme : « Nous allons bien », précisant que son fils Thao dort et n’a rien entendu. Elle relate toutefois avoir entendu des « bangs/boums » et signale que des débris de missiles sont tombés « à quelques rues » de l’hôtel où elle séjourne.

Elodie Gossuin, ancienne Miss France et également ex-chroniqueuse de TPMP, a de son côté indiqué être à Dubaï en vacances avec son époux Bertrand et leurs quatre enfants. Sur ses réseaux, elle a exprimé la surprise et la peur ressenties : « La peur m’a traversé le cœur quelques secondes » a déclaré Agathe, tandis qu’Elodie a confié ne pas savoir si elle vit « la pire journée » de sa vie. La présentatrice assure disposer de peu d’informations locales sur une éventuelle réouverture de l’espace aérien et a demandé à ses abonnés — qu’elle dit être au nombre de 750 000 — de la tenir informée de toute évolution susceptible de leur permettre de regagner Paris.

Elodie Gossuin et Agathe Auproux ne peuvent pas rentrer

Les autorités aéroportuaires de Dubaï ont annoncé la suspension des vols dimanche 1er mars, ce qui maintient de nombreux passagers étrangers dans l’incertitude. La fermeture de l’espace aérien, rapportée par plusieurs médias, empêche à la fois les départs et les arrivées et affecte les liaisons commerciales et les vols long-courriers.

Outre Agathe Auproux et Elodie Gossuin, plusieurs personnalités et influenceurs francophones présents à Dubaï sont également concernés par les perturbations. Parmi eux, des noms régulièrement cités sur les réseaux sociaux figurent Maeva Ghennam, Sarah Lopez, Milla Jasmine et Diego El Glaoui. Beaucoup d’entre eux résident à Dubaï pour des raisons fiscales ou s’y trouvent en séjour, et relaient leurs témoignages et craintes en direct via leurs comptes.

Les premiers bilans des perturbations font état d’annulations massives et de passagers répartis entre hôtels et zones d’attente des aéroports. Les publications des personnes bloquées décrivent des nuits d’attente et un manque d’informations officielles disponibles sur le calendrier de reprise des vols.

Les messages diffusés par Agathe Auproux et Elodie Gossuin détaillent la proximité d’explosions et de débris signalés à Dubaï et confirment l’impossibilité, au moment de leurs publications, de regagner la France en raison de la fermeture de l’espace aérien.