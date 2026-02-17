Cyril Hanouna démolit les victoires d’Helena et Théodora

Vendredi 13 février 2026, la cérémonie des Victoires de la Musique, diffusée sur France 2, a été marquée par un contraste fort entre la reconnaissance artistique et une attaque médiatique en direct : la chanteuse Théodora est repartie avec quatre trophées tandis qu’Héléna, révélée par la Star Academy, a été distinguée pour son titre Mauvais Garçon, et l’animateur Cyril Hanouna a vivement critiqué l’événement dans son émission TBT9.

Théodora a dominé la soirée en remportant quatre récompenses, une performance saluée comme une consécration par plusieurs observateurs et qui confirme sa présence dans le paysage musical français. Sur la scène des Victoires, ses victoires ont été accompagnées de discours personnels et de remerciements adressés aux équipes et au public.

Héléna, ancienne participante de la Star Academy, a vu son parcours récompensé par un prix pour Mauvais Garçon, titre déjà remarqué depuis sa sortie. La mise en scène de la cérémonie et la réalisation de France 2 ont mis en avant une programmation éclectique et des moments d’émotion entre les artistes et leurs proches.

La charge de Cyril Hanouna en direct

En direct dans TBT9, Cyril Hanouna a exprimé une critique sévère de la cérémonie et de son utilité publique. Dans un passage retranscrit par les médias, il a déclaré : « Faut arrêter ça, faut l’arrêter au plus vite. C’est une catastrophe d’audience, tout le monde s’en fout, on ne connaît personne, ça ne sert à rien, plus personne ne veut y aller, on ne connaît aucun artiste. Faut l’arrêter, ça coûte de l’argent pour rien, on met un téléfilm ‘Meurtres à’ et puis c’est tout ».

Ces propos visent la structure et l’impact de la cérémonie, selon le ton employé par l’animateur dans son émission. La charge, prononcée sans détour, met en lumière un questionnement sur la pertinence et le coût des grandes cérémonies musicales retransmises à la télévision.

Les critiques formulées par Cyril Hanouna s’inscrivent dans un débat récurrent autour des Victoires de la Musique. Depuis plusieurs éditions, la cérémonie fait l’objet de remarques concernant son degré de représentativité et son lien avec le grand public, tandis que les audiences restent un indicateur scruté par les diffuseurs et les commentateurs.

Plusieurs voix ont, par le passé, pointé une prétendue déconnexion entre certains artistes primés et une partie du public, et ce débat alimente régulièrement les commentaires médiatiques chaque année. La comparaison faite par Hanouna entre la cérémonie et des programmes populaires de fiction met en évidence une opposition entre formats jugés plus rentables ou fédérateurs et événements culturels institutionnels.