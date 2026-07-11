Arnaud Delvenne, ancien finaliste de Top Chef, reconnaît avoir harcelé sexuellement un salarié

Arnaud Delvenne, chef reconnu et ancien candidat marquant de Top Chef, est au cœur d’une polémique grave relayée ce 11 juillet par Le Parisien. L’homme est accusé d’avoir harcelé sexuellement Samuel, un employé de l’un des bistrots Parisiens dans lequel Stéphane Rotenberg, animateur de l’émission, est co-actionnaire. Cette affaire soulève de nombreuses questions sur les pratiques internes au sein des cuisines et au-delà de l’écran de télévision.

Le récit des faits dévoile une relation qui a dégénéré. Ce qui avait commencé par des compliments s’est rapidement transformé en avances verbalement agressives et messages déplacés adressés à Samuel, notamment des phrases telles que : « Je vais te faire crier comme je l’ai fait avec un Kabyle hier soir. » Ces paroles choquantes traduisent une atmosphère de pression et de soumission dans un environnement censé être professionnel. Les événements se seraient produits à partir d’avril 2025, époque à laquelle Arnaud Delvenne aurait proposé à Samuel diverses promesses, allant jusqu’à des déclarations amoureuses pressantes, malgré le refus répété de ce dernier, qui lui aurait rappelé sa situation sentimentale.

Enquête et aveux autour d’une relation toxique en cuisine

Samuel, n’ayant pas d’expérience préalable dans le secteur culinaire, s’est souvent protégé par l’humour et n’a pas évoqué ces faits avant février 2026, date à laquelle il a décidé de briser le silence. Sa relation avec Arnaud Delvenne s’est dégradée au point que le jeune employé a été soumis à des traitements dégradants et humiliants, comme des punitions imposant des tâches répétitives dans le froid ou une mise en scène consistant à réciter le règlement intérieur devant les clients pour le ridiculiser.

Au-delà des avances sexuellement explicites, des comportements abusifs tels que des insultes, des dénigrements liés au physique et des accès de colère du chef auraient aussi marqué l’atmosphère. Un autre jeune employé aurait été, lui aussi, l’objet d’attentions inappropriées de la part d’Arnaud Delvenne, qui aurait multiplié les gestes insistants, soulevant des interrogations sur le consentement et les pressions subies au sein du personnel.

Suite à la plainte de Samuel, une enquête a été déclenchée par la direction. Contacté par les médias, Arnaud Delvenne a reconnu les faits sans ambiguïté. Il a expliqué avoir suivi depuis plusieurs mois des formations en management et en acceptation de ses responsabilités, admettant notamment : « J’ai mal agi. Il y a faute, clairement. Et peut-être que je ne suis pas fait pour diriger une cuisine. » Il a aussi précisé que son parcours personnel est marqué par une passion pour la cuisine née dès l’âge de 15 ans, mais que le rôle de manager n’est pas inné.

Dans une déclaration publique, Arnaud Delvenne a exprimé des regrets sur la nature de ces échanges : « Je n’ai jamais voulu faire du mal, je suis quelqu’un de bienveillant. J’ai toujours eu des rapports affectueux avec les gens, mais ces SMS échangés, ça ne va pas, il y a eu un jeu pas très sain. » Il a également eu conscience d’être allé trop loin dans ses paroles et ses actions, ne souhaitant plus que de telles situations se reproduisent.

Le chef affirme suivre un accompagnement psychologique depuis plusieurs semaines et espère pouvoir redéfinir ses pratiques managériales pour améliorer la coexistence professionnelle au sein des cuisines. Il a conclu ses propos par une demande de pardon adressée à Samuel : « Je demande pardon à Samuel. »