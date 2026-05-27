Soins cheveux : brillance, sérum pousse et masques plébiscités par les célébrités

Entre recherche de brillance miroir, renforcement des longueurs et attention portée au cuir chevelu, les soins capillaires évoluent rapidement : la nouvelle génération de formules promet des cheveux plus forts, plus faciles à coiffer et visiblement plus brillants.

Les routines se personnalisent, les textures se diversifient et les formules affichent une double inspiration, scientifique et naturelle. Résultat : des traitements ciblés — des concentrés restructurants aux leave-in — occupent désormais une place centrale dans les salles de bains.

Ce tour d’horizon présente les soins actuellement plébiscités par les marques et les consommatrices, en insistant sur leurs usages et effets revendiqués.

Les soins à la une : réparation, cuir chevelu, hydratation et coiffage

Sur le front de la réparation, les concentrés restructurants se multiplient. Le Concentré Restructurant de Lazartigue est présenté comme un soin réparateur intense : la marque annonce des chiffres précis sur la réparation de la fibre (+160 %), la brillance (+59 %) et la réduction des fourches (jusqu’à -78 %). Ces produits visent à reconstituer la structure capillaire et à rétablir l’éclat des longueurs abîmées.

Des formules professionnelles inspirent également des gammes grand public. Le soin Bond Builder de Maria Nila cible spécifiquement les liaisons internes du cheveu pour renforcer la structure et limiter la casse, une approche particulièrement sollicitée pour les cheveux colorés ou sensibilisés.

Le cuir chevelu, longtemps négligé, devient une priorité : des sérums fortifiants et des gommages dédiés cherchent à créer un environnement propice à la santé des cheveux. Le Sérum Fortifiant de Christophe Robin est formulé pour stimuler et apaiser le cuir chevelu tout en renforçant la racine. Le Gommage Cuir Chevelu Gelée Détox de InHairCare mise sur une texture exfoliante pour éliminer impuretés, excès de sébum et résidus de produits.

Pour l’hydratation et la nutrition des longueurs, les offres vont du conditionneur léger aux masques plus riches. Le Vegan Hydration Conditioner de Cut By Fred vise à hydrater sans alourdir, adapté aux cheveux fins ; le Masque Capillaire Lime Caviar de Antipodes privilégie des actifs d’origine naturelle pour nourrir et redonner de la vitalité. L’après-shampoing Brillance de Luxéol joue sur le lissage des écailles pour optimiser la réflexion de la lumière et accroître la brillance.

Le contrôle de la coiffure reste une attente forte. Le Baume Sleek and Slay de Les Secrets de Loly structure sans figer et respecte la texture naturelle, tandis que le Spray Lissant Keratine Liss de Garnier promet un effet lisse et brillant pouvant durer jusqu’à trois jours pour prolonger un brushing.

Enfin, pour favoriser la pousse et renforcer les longueurs, des shampooings et des soins sans rinçage se développent. Le Shampooing fortifiant Long & Strong de Keune est formulé pour nettoyer tout en fortifiant la fibre et limitant la casse. En complément, les leave-in gagnent en popularité : le Vaporisateur après-shampooing sans rinçage de Fenty Hair hydrate, protège et facilite le démêlage tout au long de la journée.