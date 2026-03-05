Ice-Watch lance la montre connectée la plus fine du marché

Ice‑Watch présente l’ICE smart TKS 2.0, une montre connectée ultrafine revendiquée comme « le modèle le plus fin du marché » avec une épaisseur de 6,35 mm. Fidèle à un positionnement mêlant design accessible et audace créative, la marque belge propose un garde‑temps hybride qui juxtapose codes classiques de l’horlogerie et fonctions numériques pour un usage quotidien.

Sur le plan visuel, la montre mise sur la discrétion et l’élégance : une silhouette extrêmement plate destinée à se faire oublier au poignet, tout en conservant une présence raffinée. Ice‑Watch souligne la volonté d’offrir un objet à la fois adapté au bureau, aux rendez‑vous et aux sorties, reprenant des éléments esthétiques de la montre citadine traditionnelle.

La montre se positionne dans une tendance dite de « technologie invisible » : intégrer des capteurs et des interfaces connectées sans que ceux‑ci n’altèrent l’apparence horlogère. Selon la marque, l’ICE smart TKS 2.0 conserve ainsi l’allure et les codes d’un garde‑temps classique lorsque l’affichage connecté n’est pas activé.

Une montre connectée d’une finesse remarquable

La principale caractéristique technique mise en avant est l’épaisseur de 6,35 mm. Ice‑Watch présente cette mesure comme un exploit dans un segment où les composants électroniques tendent à épaissir les boîtiers. Cette finesse vise à rapprocher la sensation portée d’une montre mécanique traditionnelle tout en proposant des fonctions numériques contemporaines.

Le langage du design s’inspire clairement de l’horlogerie classique. Le boîtier adopte une forme rectangulaire et le cadran arbore des chiffres romains, renforçant une esthétique rétro‑citadine. Les aiguilles en forme de glaive et la présence d’une trotteuse contribuent à l’illusion d’un mouvement mécanique, un parti pris voulu pour masquer la nature connectée du produit au premier regard.

Ce jeu de trompe‑l’œil — montre high‑tech qui se présente comme une pièce horlogère — est souligné par la marque comme élément distinctif du modèle. L’ambition affichée est d’attirer un public attaché au style traditionnel sans renoncer à des fonctions modernes.

Sur le plan fonctionnel, l’ICE smart TKS 2.0 intègre des outils attendus d’un objet connecté : consultation des notifications, messages, accès aux applications compatibles et affichage de données de santé. Ces fonctionnalités sont accessibles via l’interface de la montre et synchronisables avec le smartphone de l’utilisateur lorsqu’elle est activée.

Ice‑Watch indique avoir équipé son modèle d’un écran AMOLED haute définition, technologie reconnue pour sa luminosité et son contraste. L’équipement vise à garantir une lecture claire des informations tout en préservant l’esthétique du cadran lorsque l’affichage est utilisé.