Curly Mood, la nouvelle marque française qui s’impose pour cheveux bouclés

Curly Mood, jeune marque française dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus, gagne rapidement du terrain grâce à des formules vegan, une fabrication désormais 100 % française et des routines simplifiées. Lancée officiellement en 2023, la marque mise sur des produits concentrés et une identité assumée pour répondre à une demande croissante de soins capillaires texturés efficaces et respectueux de l’environnement.

À mi-chemin entre minimalisme et performance, Curly Mood affirme privilégier des formulations sans cruauté animale et une approche « clean » de la beauté, selon les éléments communiqués par la marque. Sa stratégie combine production locale et communication directe avec une communauté active sur les réseaux sociaux.

À l’origine du projet, Myriam Chatoui prépare des soins maison dès l’adolescence, en testant des mélanges à base d’huiles végétales dans sa chambre. Confrontée à une offre limitée pour les cheveux texturés, elle développe des premières préparations nourrissantes qui plaisent rapidement autour d’elle, avant de structurer l’activité et de lancer Curly Mood.

Une croissance alimentée par des best-sellers et des événements

La marque doit une grande partie de sa notoriété à deux produits phares : la Bounce Cream et le Coco Brow Gel. La Bounce Cream, récemment reformulée, est présentée comme une crème coiffante qui nourrit intensément, définit les boucles, limite les frisottis et apporte de la brillance sans effet carton ni résidus. Le Coco Brow Gel s’impose comme un gel fixateur pour sourcils offrant un rendu naturel et un maintien durable.

Curly Mood a également développé une relation directe avec son public via des pop-up stores organisés notamment à Montpellier puis à Paris. Lors du dernier événement en mai, la marque a accueilli plus de 2 100 visiteurs, avec des files atteignant jusqu’à trois heures d’attente dès le premier jour, selon les chiffres diffusés par l’entreprise.

Sur les réseaux sociaux, la croissance a été rapide : la page TikTok de la marque est passée de 7 000 à 10 700 abonnés en quelques jours et le compte Instagram de 15 000 à plus de 26 000 abonnés, d’après les chiffres communiqués lors des récents événements promotionnels.

Pour accompagner cette expansion, Curly Mood a investi dans de nouveaux locaux et un entrepôt de 400 m². Parallèlement, la gamme de soins capillaires est désormais entièrement fabriquée en France, un choix présenté comme un moyen de mieux maîtriser la qualité et l’impact environnemental des produits.

Le catalogue commercialisé inclut aussi des offres pratiques pour les déplacements : la Mini Hair Routine, un kit nomade réunissant quatre essentiels de la marque — le Bubble Shampoo, la Bounce Cream, la Bounce Jelly et le Jelly Serum — conçu pour nettoyer, hydrater et définir les boucles en voyage.