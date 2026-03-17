Cristina Cordula : retour à la télévision confirmé

Cristina Cordula revient sur le petit écran : l’animatrice et conseillère en image reprend les commandes de Cousu Main, le concours de couture qu’elle a porté sur M6, à partir du mercredi 1er avril à 21h10 en prime time sur RMC Life (canal 25 de la TNT). Après avoir quitté la télévision il y a deux ans à la fin de son contrat d’exclusivité avec M6, elle s’était investie sur YouTube, mais confirme son retour télévisuel sur la chaîne née en octobre 2025 des suites de Chérie 25.

La relance de Cousu Main a été proposée par Stéphane Sallé de Chou, patron des chaînes RMC, avant l’été 2025. Selon l’animatrice, l’appel a déclenché une réponse immédiate : « Je ne pouvais pas ne pas le faire ! » Cristina Cordula explique avoir souhaité retrouver ce format qui a marqué une partie de sa carrière télévisuelle.

Le tournage s’est déroulé en novembre 2025 dans un nouvel atelier situé au cœur de Paris. L’équipe de production a conservé de nombreux collaborateurs historiques : réalisateurs, cadreurs et membres techniques ont été maintenus pour préserver l’ambiance et la dynamique du programme, selon les déclarations de l’animatrice au moment du tournage.

« Cousu Main, c’est mon bébé », un retour aux sources assumé

Cristina Cordula avait animé Cousu Main sur M6 de 2014 à 2017, accompagnant des couturiers amateurs durant trois saisons. Pour cette reprise sur RMC Life, la formule reste fidèle à l’original : huit couturiers amateurs se confrontent chaque semaine lors de deux épreuves distinctes. La première, technique, impose la réalisation d’une pièce à partir d’un patron donné ; la seconde, plus créative, demande aux candidats de transformer un vêtement existant dans une logique d’upcycling.

L’ajout d’une dimension « do-it-yourself » et de recyclage a été mis en avant par l’animatrice comme une évolution du programme, en phase avec l’intérêt croissant pour ces pratiques. « On va revenir avec le do-it-yourself et le recyclage, parce que c’est important, tout se transforme », a-t-elle déclaré.

Le jury a été renouvelé partiellement avec l’arrivée de deux nouvelles voix : Régine, cheffe d’atelier ayant travaillé pour des maisons comme Thierry Mugler et Saint-Laurent, et Morgane, présentée comme un profil plus orienté digital, conseillée par son fils. Cristina Cordula qualifie ce duo de « tandem top » et souligne l’importance d’un équilibre entre expertise classique et regard contemporain.

Ce retour s’inscrit dans la stratégie éditoriale de RMC Life, qui a recruté des visages connus du paysage audiovisuel pour affirmer son identité lifestyle et société. Parmi ces recrutements figure notamment Karine Ferri, engagée pour plusieurs programmes familiaux sur la chaîne.

Outre Cousu Main, l’animatrice a indiqué que « rien n’est fermé » avec RMC Life et a exprimé son souhait de retrouver d’autres formats qu’elle a animés par le passé, citant Les Reines du shopping et Nouveau look pour une nouvelle vie comme des émissions qui lui tiennent à cœur.

La première diffusion de Cousu Main est programmée le mercredi 1er avril à 21h10 en prime time sur RMC Life.