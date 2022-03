Crise en Ukraine: après la tentative du Bénin, la Côte d’Ivoire envisage également augmenter le prix du pain

De 150f CFA, le prix de la baguette de pain sera bientôt à 200F CFA en Côte d’Ivoire, en raison de la crise en Ukraine qui a créé une flambée des coûts du blé.

La guerre en Ukraine et les sanctions infligées à la Russie par les Etats-Unis et l’Union européenne ont engendré plusieurs effets systémiques sur l’échiquier mondial des échanges commerciaux. En l’Afrique, plusieurs pays importent du blé de Russie et d’Ukraine pour nourrir leur population. En Côte d’Ivoire, les boulangers proposent une nouvelle tarification du pain, à cause de la la flambée fulgurante des coûts du blé.

Dans une déclaration transmise à APA, les faîtières du secteur justifient que ces prix viennent pour « préserver l’équilibre dans la chaîne des valeurs du secteur blé-farine-boulangerie en Côte d’Ivoire ». Les organisations patronales des boulangers en Côte d’Ivoire proposent ainsi la baguette standard à 150 Fcfa pour un poids entre 142g-174g (contre un grammage entre 193g-228g actuellement homologué) et annoncent une baguette améliorée à 200 Fcfa, entre 175g-207g).

Au lendemain de l’entrée en guerre de la Russie contre l’Ukraine, le sac de farine de 50 kg a augmenté de prix dans plusieurs pays africains. Cette augmentation brutale a entraîné une baisse rapide des stocks disponibles. Le Programme alimentaire mondial (PAM), de son côté, dit craindre une crise alimentaire dans les régions affectées par la guerre en Ukraine. L’institution alerte aussi contre des risques de famine aggravée dans le monde. Une famine jugée « imminente », en raison de l’interruption de la production et des exportations de céréales russes et ukrainiennes.