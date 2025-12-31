CRIET: un homme poursuivi pour avoir filmé sa voisine nue

Un homme a été placé en détention provisoire par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après avoir filmé sa voisine nue et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux.

Devant la CRIET, la victime réclame 20 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa vie privée, ont indiqué des sources judiciaires rapportées par Libre Express.

Les faits remontent à une période récente à Cotonou, où la femme, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a découvert qu’une vidéo à caractère intime la mettant en scène circulait sur des plateformes de messagerie et des réseaux sociaux. Alertée, elle a déposé une plainte pour atteinte à la vie privée, diffusion d’images à caractère pornographique sans consentement et atteinte à la dignité humaine.

L’auteur présumé de la vidéo a été interpellé dans les jours qui ont suivi et placé en détention provisoire à la CRIET, qui instruit l’affaire. Il est poursuivi principalement pour atteinte à l’intimité de la vie privée, diffusion de contenu à caractère intime sans consentement et atteinte à la dignité de la personne humaine, des infractions graves prévues par le Code pénal béninois et renforcées par la législation relative à la cybercriminalité.

Lors de sa présentation au procureur spécial, la victime a formulé une demande de réparation financière de 20 millions de francs CFA, qu’elle juge proportionnée au préjudice subi, notamment en raison de l’impact psychologique et social de la diffusion non autorisée de ses images.

Le dossier est désormais en cours d’instruction à la CRIET, où les investigations se poursuivent pour établir l’ensemble des responsabilités et déterminer les circonstances exactes de l’enregistrement et de la diffusion des images litigieuses.