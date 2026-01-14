CRIET : un garde-malade accusé d’avoir vidé le compte bancaire de son patient décédé

Poursuivi pour abus de confiance, un garde-malade a comparu mardi 13 janvier 2026 devant la CRIET. Il est soupçonné d’avoir retiré plusieurs millions de francs CFA du compte de son patient après son décès.

Un garde-malade était à la barre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), ce mardi 13 janvier 2026. Selon Bip Radio, il est poursuivi pour abus de confiance par voie d’internet.

Selon l’épouse de la victime, le prévenu assistait son mari pendant sa maladie. Après le décès de ce dernier, le garde-malade aurait retiré la totalité des fonds du compte bancaire du défunt. Le montant concerné est évalué à plus de sept millions de francs CFA.

La veuve explique également que son mari avait loué un appartement à proximité de l’hôpital durant son traitement. Le mis en cause aurait emporté les meubles et d’autres objets se trouvant dans le logement. Une plainte a alors été déposée.

Interpellé, le garde-malade a été placé en détention provisoire. À l’audience de ce mardi, la famille du prévenu s’est engagée à restituer immédiatement une partie des fonds à l’épouse de la victime et à lui remettre les objets emportés.

L’affaire a été renvoyée au 10 février 2026 pour la suite de la procédure.