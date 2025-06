Criet: un fonctionnaire de police jugé pour abus de fonction

- Publicité-

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a ouvert, le lundi 23 juin 2025, l’instruction du dossier Criet/2025/RP/0322, impliquant quatre personnes poursuivies dans une affaire d’abus de fonction.

À l’audience de ce lundi, le ministère public a présenté ses réquisitions en fonction du degré d’implication de chacun des prévenus.

L’un d’eux, un agent de police, est accusé d’avoir agi hors de tout cadre de mission officielle, en violation des règles déontologiques de sa profession. Le parquet a requis à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement ferme, assortie de cinq millions de francs CFA d’amende, pour abus de fonction aggravé.

S’agissant des trois autres accusés, le ministère public a proposé une peine d’un an de prison ferme et deux millions de francs CFA d’amende pour deux d’entre eux et six mois de prison ferme pour le dernier.

Après les réquisitions du ministère public, la Criet a décidé de mettre son jugement en délibéré. Le verdict est attendu pour le 21 juillet 2025.