Covè: un suspect arrêté après la découverte d’une tête humaine

Les habitants de Covè ont été secoués vendredi 6 février par une découverte macabre à proximité du CEG de la localité.

Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
Selon des témoignages recueillis par la police, un motocycliste et son passager auraient laissé tomber, par inadvertance, un colis transporté sur leur engin. En s’approchant, les passants se sont rendus compte qu’il s’agissait d’une tête humaine.

Pris de panique face à l’attroupement suscité par la scène, les deux individus auraient tenté de récupérer le colis avant de prendre la fuite. Alertée, la police s’est immédiatement rendue sur les lieux pour constater les faits et ouvrir une enquête.

Le samedi 7 février, les investigations ont permis d’identifier l’un des suspects. Il a été interpellé dans un cabaret du quartier Ahito, arrondissement de Zogba, puis conduit au commissariat. D’abord niant les faits, l’homme a ensuite reconnu être le propriétaire du colis, sans toutefois fournir d’explications claires sur son origine.

Selon la police, de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment la fuite de son complice et les circonstances exactes de la provenance de la tête humaine. Les enquêtes se poursuivent activement pour identifier la victime et élucider l’ensemble des faits liés à cette affaire macabre.

