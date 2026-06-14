Allemagne 1-0 Curaçao : Nmecha lance l’Allemagne

Avec ce 1-0, l’Allemagne prend immédiatement l’avantage dans le match. Curaçao se retrouve menée très tôt, dans un scénario désormais favorable à l’équipe allemande au tableau d’affichage. Les faits confirmés ne signalent ni penalty ni but contre son camp, ce qui laisse ce but au crédit de Felix Nmecha, avec Florian Wirtz comme passeur décisif.
Cette réalisation s’inscrit dans la phase de groupes, au sein du
Groupe E, sur la pelouse du NRG Stadium. Le match oppose l’Allemagne, équipe concernée par ce premier but, à Curaçao. À ce stade du direct, l’information majeure reste cette avance allemande construite dès la 6e minute et matérialisée par le score de 1-0.
Allemagne
1re periode 12'
1-0
NRG Stadium Curaçao
14/06/2026 18:00
·
Groupe E
Fil du match
6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e)
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Compositions
Titulaires 11
1
Manuel Neuer
Gardien
6
Joshua Kimmich
Défenseur
4
Jonathan Tah
Défenseur
15
Nico Schlotterbeck
Défenseur
18
Nathaniel Brown
Défenseur
5
Aleksandar Pavlović
Milieu
23
Felix Nmecha
Milieu
19
Leroy Sané
Milieu
10
Jamal Musiala
Milieu
17
Florian Wirtz
Milieu
7
Kai Havertz
Attaquant
Remplaçants 15
21
Alexander Nübel
12
Oliver Baumann
22
David Raum
3
Waldemar Anton
2
Antonio Rüdiger
24
Malick Thiaw
9
Jamie Leweling
8
Leon Goretzka
25
Assan Ouédraogo
20
Nadiem Amiri
16
Angelo Stiller
13
Pascal Groß
11
Nick Woltemade
14
Maximilian Beier
26
Deniz Undav
Titulaires 11
1
Eloy Room
Gardien
5
Sherel Constancio Floranus
Défenseur
23
Riechedly Bazoer
Défenseur
18
Armando Obispo
Défenseur
24
Deveron Fonville
Défenseur
8
Livano Comenencia
Milieu
10
Leandro Bacuna
Milieu
12
Sontje Hansen
Milieu
21
Tahith Chong
Milieu
7
Juninho Bacuna
Milieu
9
Jürgen Locadia
Attaquant
Remplaçants 15
26
Trevor Iriving Doornbusch
25
Tyrick Bodak
3
Jurien Gaari
20
Joshua Brenet
2
Shurandy Sambo
4
Roshon van Eijma
15
Ar'Jany Martha
11
Jeremy Antonisse
14
Kenji Gorré
22
Kevin Felida
13
Tyrese Noslin
16
Jearl Margaritha
6
Godfried Roemeratoe
19
Gervane Kastaneer
17
Brandley Kuwas
Les chiffres du match
Tirs cadres : Allemagne 1 / Curaçao 0 Tirs : Allemagne 4 / Curaçao 0 Possession : Allemagne 67% / Curaçao 33% Fautes : Allemagne 2 / Curaçao 1 Passes : Allemagne 74 / Curaçao 37 Precision des passes : Allemagne 88% / Curaçao 78% xG : Allemagne 0.29 / Curaçao 0.00
Joueurs clés
Felix Nmecha (Allemagne) : note 7.3, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 6.9 Joshua Kimmich (Allemagne) : note 6.7 Jonathan Tah (Allemagne) : note 6.7 Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 6.7 Leandro Bacuna (Curaçao) : note 6.7 Jamal Musiala (Allemagne) : note 6.6
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
14/06
Groupe E
Allemagne
1re periode 12'
1-0
NRG Stadium Curaçao
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
15/06
Groupe E
Côte d'Ivoire
A venir
00:00
Lincoln Financial Field Équateur
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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20/06
Groupe E
Allemagne
A venir
21:00
BMO Field Côte d'Ivoire
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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21/06
Groupe E
Équateur
A venir
01:00
Arrowhead Stadium Curaçao
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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25/06
Groupe E
Curaçao
A venir
21:00
Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s'affichera au coup d'envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
25/06
Groupe E
Équateur
A venir
21:00
MetLife Stadium Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 Équateur 0 0 0 0 0 0 0 0
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