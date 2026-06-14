Allemagne 1-0 Curaçao : Nmecha lance l’Allemagne

Felix Nmecha a marqué dès la 6e minute pour l’Allemagne face à Curaçao, donnant aux Allemands l’ouverture du score dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Sur une passe de Florian Wirtz, le joueur allemand a fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. Le but intervient alors que les deux équipes étaient encore à égalité avant cette première évolution du score.

Avec ce 1-0, l’Allemagne prend immédiatement l’avantage dans le match. Curaçao se retrouve menée très tôt, dans un scénario désormais favorable à l’équipe allemande au tableau d’affichage. Les faits confirmés ne signalent ni penalty ni but contre son camp, ce qui laisse ce but au crédit de Felix Nmecha, avec Florian Wirtz comme passeur décisif.

Cette réalisation s’inscrit dans la phase de groupes, au sein du Groupe E, sur la pelouse du NRG Stadium. Le match oppose l’Allemagne, équipe concernée par ce premier but, à Curaçao. À ce stade du direct, l’information majeure reste cette avance allemande construite dès la 6e minute et matérialisée par le score de 1-0.

Allemagne 1re periode 12' 1-0 NRG Stadium Curaçao Curaçao Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e)

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 1-0 1re periode 12' · 1-0 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 5 Aleksandar Pavlović Milieu 23 Felix Nmecha Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier

26 Deniz Undav Curaçao Système 4-2-3-1 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 12 Sontje Hansen Milieu 21 Tahith Chong Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant Remplaçants 15 26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

11 Jeremy Antonisse

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

16 Jearl Margaritha

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 1 / Curaçao 0

: Allemagne 1 / Curaçao 0 Tirs : Allemagne 4 / Curaçao 0

: Allemagne 4 / Curaçao 0 Possession : Allemagne 67% / Curaçao 33%

: Allemagne 67% / Curaçao 33% Fautes : Allemagne 2 / Curaçao 1

: Allemagne 2 / Curaçao 1 Passes : Allemagne 74 / Curaçao 37

: Allemagne 74 / Curaçao 37 Precision des passes : Allemagne 88% / Curaçao 78%

: Allemagne 88% / Curaçao 78% xG : Allemagne 0.29 / Curaçao 0.00 Joueurs clés Felix Nmecha (Allemagne) : note 7.3, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.3, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 6.9

(Allemagne) : note 6.9 Joshua Kimmich (Allemagne) : note 6.7

(Allemagne) : note 6.7 Jonathan Tah (Allemagne) : note 6.7

(Allemagne) : note 6.7 Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 6.7

(Allemagne) : note 6.7 Leandro Bacuna (Curaçao) : note 6.7

(Curaçao) : note 6.7 Jamal Musiala (Allemagne) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne 1re periode 12' 1-0 NRG Stadium Curaçao Curaçao Compositions Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 00:00 A venir Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Avant-match Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne