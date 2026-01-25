Coupe CAF : Wydad surclasse Maniema, Zamalek et Al Masry se neutralisent

Wydad Casablanca a confirmé son départ en trombe dans la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF 2025/26 en s’imposant 1-0 contre Maniema Union à Casablanca, tandis qu’au Caire le choc égyptien entre Zamalek et Al Masry s’est soldé par un nul vierge (0-0). Ces rencontres, comptant pour la troisième journée de la phase de groupes, ont redistribué les cartes au classement des groupes B et D, avec Wydad en tête du groupe B (9 points) et Al Masry leader du groupe D (7 points).

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À Casablanca, le Wydad a signé une troisième victoire consécutive en trois matchs et s’empare ainsi d’une position confortable en tête du groupe B. Le club marocain, décrit comme solide et efficace, a assuré l’essentiel face à Maniema Union en arrachant ce succès qui lui permet de conserver son maximum de points après trois journées. Maniema Union, qui a subi sa première défaite du tournoi, reste deuxième du groupe avec 6 points.

Le classement du groupe B après cette troisième journée se présente ainsi : Wydad Casablanca 9 points, Maniema Union 6 points, Azam FC 3 points et Nairobi 0 point. Le résultat à Casablanca laisse donc Azam FC et Nairobi en lice pour la suite de la compétition, mais avec un retard à combler si l’on considère les totaux actuels.

Résultats, contexte et positions dans les groupes

Au Caire, le duel entre Zamalek et Al Masry n’a pas offert de but. Les deux formations se sont neutralisées sur un score nul et vierge au terme d’un match qualifié de fermé et tactique. Ce partage des points profite à Al Masry, qui conserve la place de leader du groupe D avec 7 points, tandis que Zamalek se positionne à la deuxième place avec 5 points.

Le classement du groupe D, après la troisième journée, affiche : Al Masry 7 points, Zamalek 5 points, Kaizer Chiefs 4 points et ZESCO United 0 point. La répartition des points souligne la densité de la lutte pour les premières places au sein de ce groupe, les équipes égyptiennes occupant les deux premières positions.

Ces rencontres marquent la fin de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF 2025/26 et confirment la dynamique des clubs engagés. Wydad Casablanca se distingue par un démarrage parfait dans le groupe B, tandis que le groupe D reste serré entre Al Masry, Zamalek et Kaizer Chiefs au classement provisoire après trois matchs.

Les résultats de cette journée, ainsi que les positions de chaque formation dans leurs groupes respectifs, serviront de repères pour la suite de la compétition et pour l’organisation des rencontres à venir au fil de la phase de groupes.