Cotonou: vers la construction de 2 complexes hôteliers d’envergure internationale

Le secteur touristique béninois poursuit sa transformation avec l’annonce de la construction prochaine de deux complexes hôteliers et balnéaires majeurs à Akpakpa, dans la commune de Cotonou.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de valorisation du potentiel balnéaire et d’attractivité touristique du littoral. Lors du Conseil des ministres, il a été acté la contractualisation d’un cabinet international de renom, pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre complète du projet, qui inclut à la fois les études et la conduite des travaux.

Deux hôtels de standing international seront érigés sur un site stratégique en bordure de mer. Il s’agit, d’une part, d’un hôtel quatre étoiles ROTANA HOTELS RESORTS, qui s’étendra sur une superficie de 8,6 hectares. Ce complexe de luxe comprendra 102 chambres, 6 villas de standing, des installations sportives modernes, un SPA, plusieurs restaurants offrant une palette culinaire variée, des piscines panoramiques, ainsi que des salles de conférence pouvant accueillir aussi bien des événements d’affaires que des rencontres culturelles ou protocolaires.

D’autre part, un hôtel trois étoiles EDGE by ROTANA sera construit sur 5,4 hectares, avec une capacité de 80 chambres. Le site inclura également des équipements de loisirs tels que des piscines, des installations sportives, des espaces bien-être, des restaurants, galeries commerciales, et des salles de réunions, dans un cadre résolument moderne et attractif.

Prévue pour une durée de réalisation de 30 mois, cette double infrastructure hôtelière renforcera significativement l’offre d’accueil touristique de la capitale économique, tout en créant de nombreux emplois directs et indirects, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l’hôtellerie, des services et du commerce local.

Les ministres en charge du dossier ont été instruits pour suivre avec rigueur les différentes étapes de mise en œuvre, depuis la phase de conception jusqu’à la livraison des ouvrages, afin d’assurer le respect des normes internationales de qualité et des délais contractuels.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du programme de transformation de Cotonou en une destination touristique majeure en Afrique de l’Ouest. Elle témoigne de la volonté ferme du Gouvernement de faire du tourisme un levier essentiel de croissance économique, de création d’emplois durables et d’amélioration de l’image du Bénin à l’international.