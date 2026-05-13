Tourisme et développement local: vers un réaménagement stratégique de l’embarcadère de Ganvié

Le gouvernement béninois soucieux de valoriser la cité lacustre de Ganvié a lancé une mission complète dédiée au réaménagement de son embarcadère. Ce projet vise à transformer radicalement les conditions d’accueil et de gestion des flux, en alignant l’infrastructure sur les standards internationaux de confort, d’hygiène et de sécurité, tout en garantissant la continuité des services essentiels pour les populations locales.

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L’enjeu majeur de cette mission réside dans la mise en place d’un dispositif provisoire de haute qualité. Cette installation transitoire devra améliorer l’orientation et l’attente des visiteurs, rendant leur parcours plus fluide et lisible avant même le lancement des travaux lourds. Au cœur de la réorganisation, le projet prévoit selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi de mettre fin aux conflits d’usage actuels en séparant distinctement les flux de touristes de ceux des riverains. Cette clarification des usages passera par la création d’espaces d’embarquement dédiés, permettant de renforcer la sécurité des circulations et de fluidifier le transport lacustre.

La solution retenue se veut pragmatique et résiliente. Elle doit rester opérationnelle durant toute la phase d’exécution des travaux structurants, intégrant un système de phasage rigoureux pour le maintien des accès et une signalisation adaptée. Sur le plan fonctionnel, le réaménagement intègre les composantes indispensables à une exploitation moderne :

Des espaces d’accueil et de repos pour les visiteurs et les guides ;

Des blocs sanitaires répondant aux normes d’hygiène ;

Un parking sécurisé et des zones de vente dédiées aux objets d’art.

L’objectif final est de doter Ganvié d’une infrastructure d’exploitation simple, robuste et facile à maintenir, confirmant ainsi l’ambition du Bénin de faire de sa célèbre « Venise de l’Afrique » une destination d’excellence.