Bénin: recrutement annoncé de 221 agents pour renforcer la protection des ressources naturelles

Environnement
Par Edouard Djogbénou
Le gouvernement béninois renforce son dispositif de gestion durable des ressources naturelles.

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 24 septembre 2025, l’Exécutif a annoncé le recrutement, sur titre, de 221 agents spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2025.

Ces nouveaux fonctionnaires viendront appuyer les services en charge de la surveillance des écosystèmes, de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre la criminalité environnementale.

Une mesure qui vise à améliorer la couverture du territoire en personnel qualifié, dans un contexte marqué par des défis croissants liés à la gestion des ressources forestières et fauniques.

Avant leur prise de fonction, les candidats retenus bénéficieront d’une formation spécifique. Celle-ci permettra d’accroître leur efficacité dans la gestion des forêts, la préservation des ressources en eau et la protection de la faune sauvage.

Avec cette initiative, le gouvernement confirme sa volonté de professionnaliser davantage le secteur forestier et faunique, tout en renforçant les capacités de l’administration à répondre aux enjeux environnementaux du pays.

