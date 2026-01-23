Cotonou: le marché Missebo rasé dans le cadre du réaménagement urbain

Le marché Missebo, haut lieu de la vente de friperie à Cotonou, a été entièrement démoli le jeudi 22 janvier 2026.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Cette opération s’inscrit dans le programme de réaménagement urbain engagé par les autorités autour du périmètre du marché Dantokpa.

Situé à proximité immédiate de ce grand pôle commercial, le marché Missebo faisait partie des espaces identifiés pour être libérés afin de permettre une meilleure organisation urbaine et commerciale de la zone.

La démolition marque ainsi la fin d’un site emblématique, fréquenté depuis des décennies par des commerçants spécialisés dans la vente de vêtements de seconde main.

Selon les dispositions arrêtées par les pouvoirs publics, les marchands de Missebo sont désormais appelés à exercer leurs activités dans un nouveau marché moderne construit à PK3, conçu pour offrir des conditions plus structurées, plus sécurisées et conformes aux normes d’urbanisme et d’hygiène.

Au-delà du cas de Missebo, cette opération est perçue comme un signal fort dans la mise en œuvre de la stratégie globale de réorganisation des espaces marchands de Cotonou. Elle préfigure notamment la délocalisation progressive du marché international de Dantokpa, dont les activités sont appelées à être redéployées vers de nouveaux sites, notamment Kounhounou et Adjagbo.

Avec la disparition de Missebo, les autorités franchissent une étape symbolique dans la transformation du paysage commercial de la capitale économique. Une transition qui, si elle vise la modernisation et la fluidité urbaine, pose également la question de l’adaptation des acteurs économiques à ces nouveaux pôles marchands.