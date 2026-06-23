Cotonou: le commissariat du 13ème arrondissement démantèle un réseau de trafic de drogue à Agla

​La Police républicaine maintient la pression sur les réseaux de distribution de produits illicites dans la capitale économique.

Les éléments du commissariat du 13ème arrondissement de Cotonou ont mené avec succès une opération ciblée dans la soirée du mercredi 17 juin 2026. La descente, planifiée au sein d’une concession située dans le quartier Petit Château à Agla, s’est soldée par l’interpellation de deux individus surpris en flagrant délit.

​La perquisition minutieuse des lieux a permis de confirmer les soupçons des enquêteurs. Les forces de l’ordre ont mis la main sur une quantité importante de chanvre indien, retrouvée sous formes conditionnée et non conditionnée.

Outre la drogue, les agents ont saisi divers accessoires logistiques servant manifestement à la découpe et à la vente, notamment des emballages spécifiques et des paires de ciseaux, ainsi qu’une somme d’argent liquide.

Pour la hiérarchie policière, la réunion de ces différents indices matériels atteste indubitablement d’une activité de commercialisation et de revente de substances psychotropes en plein cœur du quartier.

​À l’issue de leur arrestation, les deux repris de justice présumés ont été immédiatement conduits dans les locaux de la police pour être placés en garde à vue. Après l’achèvement des auditions et des formalités d’enquête préliminaire, les suspects ont été déférés et présentés au procureur de la République le lundi 22 juin 2026 afin de répondre de leurs actes et d’être fixés sur la suite de leur procédure judiciaire.