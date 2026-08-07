Drame à Calavi: découverte tragique des corps en décomposition d’un couple à Kansounkpa

Une vive émoi s’est emparée du quartier Kansounkpa, dans la commune d’Abomey-Calavi. Les corps sans vie d’un homme et de son épouse, se trouvant dans un état de décomposition avancé, ont été découverts au sein de leur chambre ce jeudi 6 août 2026, à proximité du Collège d’enseignement général (CEG) de la localité.

​Selon Bip Radio, c’est une odeur nauséabonde et persistante émanant du domicile qui a suscité l’inquiétude des riverains et permis d’alerter les services compétents. Lors de leur intervention dans le logement verrouillé, les équipes de secours et de sécurité ont fait la découverte poignante d’un enfant âgé de deux ans, vivant aux côtés des dépouilles de ses parents.

​Pour l’heure, les causes précises du décès de ce couple demeurent indéterminées. La prise en charge du jeune enfant rescapé a été immédiatement organisée, tandis que les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.