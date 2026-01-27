Côte d’Ivoire : un proche de Tidjane Thiam convoqué par la préfecture de police

Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA et proche de Tidjane Thiam, est attendu ce mardi 27 janvier à la préfecture de police d’Abidjan, selon un document consulté par Beninwebtv. Les motifs de cette convocation n’ont pas été précisés.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Cette convocation intervient dans un contexte politique tendu. Ces dernières semaines, plusieurs cadres des principaux partis d’opposition, dont le PDCI-RDA et le PPA-CI, ont été interpellés ou placés sous mandat de dépôt pour des faits liés aux manifestations contre le quatrième mandat du président Alassane Ouattara.

Au sein du PDCI-RDA, la convocation de Yapo Calice, qui supervise la coordination interne et la mise en œuvre des orientations politiques du parti, est perçue comme un signal préoccupant. Proche de Tidjane Thiam, il est considéré comme un pilier de la nouvelle direction mise en place après la présidentielle controversée d’octobre 2025.

Ni la Préfecture de police d’Abidjan ni le ministère de l’Intérieur n’ont fait de commentaires pour l’instant. Du côté du PDCI-RDA, le parti affirme suivre la situation « avec attention et sérénité ». Cette nouvelle convocation pourrait accentuer les tensions entre le pouvoir et l’opposition, dans un climat politique déjà fragile.