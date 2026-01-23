Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : un cadre du PPA-CI entendu pour les manifestations post-présidentielles

En Côte d’Ivoire, le 23 janvier 2026, le maire de Lakota, Prince Arthur Richard Dalli, a été conduit devant le cabinet d’instruction dans le cadre de l’enquête sur les manifestations organisées par l’opposition lors de l’élection présidentielle de 2025.

Laurent Gbagbo lors de la convention du PPA-CI
Laurent Gbagbo lors de la convention du PPA-CI le 10 mai 2024 © IsraÃ«l
Selon le site d’information ivoirien, Abidjan.net qui cite des sources proches du dossier, l’ancien secrétaire général adjoint de la ligue des jeunes du parti de Laurent Gbagbo, le PPA-CI, fait l’objet de plusieurs inculpations.

Pour rappel, l’opposition ivoirienne, à savoir le PDCI et le PPA-CI, avait appelé à des manifestations quotidiennes à partir du 12 octobre 2025 pour contester la candidature du président Alassane Ouattara, jugée illégale. Ces mouvements ont été marqués par des tentatives de marches vers les institutions et par des blocages sporadiques.

