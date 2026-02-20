Côte d’Ivoire : un agent des Eaux et Forêts retrouvé mort dans l’agro-forêt de Goin-Débé

En Côte d’Ivoire, le corps d’un agent des Eaux et Forêts a été retrouvé le samedi 14 février 2026 dans l’agro-forêt de Goin-Débé, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte afin d’élucider les circonstances de ce décès.

Dans un communiqué diffusé le jeudi 19 février 2026, le ministère ivoirien des Eaux et Forêts a confirmé la mort du sergent-chef Koumaré Issouf. Son corps avait été découvert quelques jours plus tôt dans cette zone forestière. L’agent, affecté à Zagné, dans le département de Taï, était en service dans la région.

Informé du drame, le ministre de tutelle a dépêché le directeur régional du Cavally sur les lieux pour procéder aux constats nécessaires et apporter son soutien à la famille du défunt. La Gendarmerie nationale s’est saisie de l’affaire et une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes exactes du décès.

Face aux nombreuses rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, les autorités invitent à la prudence et appellent à attendre les résultats officiels des investigations. Dans son communiqué, l’administration des Eaux et Forêts a présenté ses condoléances aux proches du sergent-chef et a encouragé ses agents à rester sereins et à poursuivre leurs missions de protection des forêts dans le strict respect des textes en vigueur.