Côte d’Ivoire : Patrick Achi fixe le cap d’un Parlement tourné vers les résultats

Patrick Achi a donné, lundi 19 janvier à Abidjan-Plateau, le ton de son mandat à la tête de l’Assemblée nationale. À l’ouverture solennelle de la première session ordinaire de l’année 2026, le président de l’institution a appelé à faire du Parlement un acteur central mais discret de la transformation nationale, au service du projet de développement porté par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Dans un discours de fond, allant bien au-delà d’une traditionnelle allocution de rentrée parlementaire, Patrick Achi a plaidé pour un Parlement « fort » et « à la hauteur de l’histoire », capable d’accompagner la vision présidentielle à travers des lois utiles, un contrôle parlementaire rigoureux et des politiques publiques évaluées avec exigence. « La Grande Côte d’Ivoire appelle un Grand Parlement », a-t-il déclaré devant les députés.

Le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de renforcer la qualité du travail législatif, l’audace des propositions et la clarté des responsabilités, tout en consolidant la stabilité démocratique et en accélérant la transformation économique et sociale du pays. Selon lui, aucune réforme durable ne peut réussir sans des lois justes et un contrôle efficace de l’action gouvernementale.

Patrick Achi a également souligné l’importance d’une collaboration respectueuse avec le gouvernement, dans le strict respect de la séparation des pouvoirs, autour d’un objectif commun : des résultats concrets pour les populations. Il a fait de l’évaluation des politiques publiques un levier essentiel de l’action parlementaire et un gage de bonne gouvernance.

La cérémonie s’est tenue en présence du vice-Président de la République, représentant le Chef de l’État, de la présidente du Sénat, des présidents d’institutions, du corps diplomatique, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que des députés et sénateurs. Qualifiant l’hémicycle de « maison commune de la démocratie ivoirienne », Patrick Achi a officiellement lancé les travaux de la législature 2026-2030.

En ouvrant cette première session ordinaire de 2026, le président de l’Assemblée nationale a exhorté les députés à inscrire leur action dans une culture du résultat, de la responsabilité et de l’exemplarité, afin de faire du Parlement un pilier de la stabilité institutionnelle et un facteur de confiance pour les citoyens et les partenaires du pays.