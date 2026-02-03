Côte d’Ivoire : « le RHDP est construit pour durer et rester inclusif », Mamadou Touré

En Côte d’Ivoire, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP et ministre de la Promotion de la jeunesse, revient sur le succès électoral écrasant du parti présidentiel et répond aux inquiétudes de l’opposition.

L’année 2025 s’est achevée sur une victoire sans appel pour le RHDP, qui a remporté plus de 77 % des sièges à l’Assemblée nationale, deux mois après la réélection d’Alassane Ouattara pour un quatrième mandat avec 89,77 % des voix. Cette hégémonie suscite les critiques de l’opposition, dont certains membres semblent menacés d’extinction politique.

Mamadou Touré, également réélu député à Daloa, souligne que ce succès repose sur « une organisation solide et un bilan positif du chef de l’État ». Selon lui, l’opposition « n’a présenté aucun projet et certains de ses membres ont choisi le boycott, ce qui explique la sanction électorale ».

Interrogé par Jeune Afrique sur l’exclusion de Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo des listes électorales et leurs critiques sur le climat démocratique, Touré estime qu’ils persistent dans « le populisme et la manipulation », sans tirer de leçon de leurs échecs. La question d’un éventuel retour du PDCI au sein du RHDP n’est « pas à l’ordre du jour », précise-t-il, tout en rappelant que le parti reste ouvert à tous ceux partageant sa vision pour le pays.

Concernant le faible taux de participation aux législatives (35 % au niveau national, 18 % à Abidjan), il tempère : « Ces chiffres restent dans la moyenne historique. Il revient aux acteurs politiques locaux de remobiliser les électeurs. » Sur les inégalités et l’inclusion, Touré insiste : « Les investissements et infrastructures bénéficient à tous, sans distinction politique, religieuse ou ethnique. L’électrification est passée de 33 % en 2011 à 97 % aujourd’hui. Les programmes du ministère de la Jeunesse couvrent l’ensemble du territoire. »

Enfin, sur la question de la relève et de la jeunesse, le ministre souligne la volonté du président Ouattara de promouvoir de jeunes cadres compétents et intègres dans tous les secteurs, « pour préparer l’avenir et assurer une transmission générationnelle ». Quant à l’après-Alassane Ouattara, Touré confirme que la question n’est pas à l’agenda : le RHDP travaille à bâtir un grand parti capable de gouverner la Côte d’Ivoire sur le long terme, « à l’image de l’ANC en Afrique du Sud ».