Côte d’Ivoire : « le PDCI-RDA exige un devoir de lucidité », Jean-Marc Yacé tacle Tidjane Thiam

En Côte d’Ivoire, le maire de Cocody et député, Jean-Marc Yacé, a adressé ce jeudi 22 janvier 2026 un message clair au président du PDCI, Tidjane Thiam, exilé en France.

Dans une déclaration publiée par Nouveau Réveil, il a rappelé que le parti « n’appartient à personne » et que son unité se construit par la présence et l’écoute des membres. « Le PDCI-RDA n’appartient à personne en particulier, mais il exige de tous un devoir de lucidité », a souligné Yacé. « L’unité ne se décrète pas par l’intimidation ou l’alerte permanente ; elle se construit par l’écoute, la présence et la capacité à adapter le mode de gouvernance aux réalités du moment », a-t-il ajouté.

Ces propos interviennent dans un contexte de tensions internes au sein du PDCI-RDA. Ancien rival de Tidjane Thiam, Yacé a été élu député le 27 décembre 2025 et semble critiquer subtilement l’absence prolongée du président, insistant sur l’importance de la présence pour maintenir l’unité.

Après la défaite du PDCI face au RHDP, plusieurs voix critiques commencent à se faire entendre. Séri Bi N’Guessan, ancien sénateur arrêté en 2020 lors de la crise de la désobéissance civile, avait été le premier à tirer la sonnette d’alarme. Selon certaines sources, trois autres députés-maires d’Abidjan partagent également ce mécontentement, tandis que des rumeurs circulent sur de possibles départs vers le RHDP.

Malgré les difficultés, le parti a reçu une bouffée d’oxygène de l’État le 20 janvier 2026 : le groupe parlementaire, désormais présidé par Me Jean Chrysostome Blessy, a perçu un financement de 280 millions FCFA, après un retard de paiement en 2025.

Notons que la déclaration de Jean-Marc Yacé pourrait provoquer des réactions au sein du parti, alors que l’opinion attend désormais une réponse des partisans du président Tidjane Thiam.