Côte d’Ivoire : le parti de Laurent Gbagbo prépare son premier congrès ordinaire à Abidjan

Le président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, réunit le Comité Central ce vendredi 23 janvier à 15 h au siège du parti, à la Riviera Bonoumin à Abidjan. La rencontre sera élargie aux présidents des organes et commissions du parti.

Cette réunion intervient dans un contexte politique tendu, alors que des consultations sont en cours pour former le nouveau gouvernement ivoirien. Le PPA-CI a récemment démenti toute participation à l’équipe ministérielle en cours de constitution.

À l’ordre du jour, trois points principaux : les préparatifs du premier congrès ordinaire, étape clé pour la structuration du parti depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire en 2021 ; la fête de la Renaissance, événement symbolique du parti ; et enfin, les questions diverses, permettant de traiter d’autres sujets d’actualité politique.

Dans sa convocation signée par le secrétaire général et porte-parole adjoint Jean-Gervais Tcheidé, la direction insiste sur « la présence effective de tous les membres », jugée « particulièrement exigée ». Cette session survient quelques jours après la clarification de la ligne politique du PPA-CI, qui réaffirme son opposition au pouvoir en place et son refus de toute négociation gouvernementale.