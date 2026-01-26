Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo annonce des sanctions contre les militants indisciplinés du PPA-CI

Le président du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, a annoncé des sanctions disciplinaires contre les militants ayant défié la décision du parti de ne pas participer aux élections législatives du 27 décembre 2025.

Lors de la session ordinaire du Comité central, il a rappelé que cette décision, adoptée lors d’une session extraordinaire, s’impose à tous les membres. « Celui qui n’apprend pas, dans l’opposition, à respecter les règles de son parti, ne respectera pas la Constitution et les lois lorsqu’il sera au pouvoir », a-t-il averti, soulignant l’importance de la discipline interne.

Le Conseil de discipline du PPA-CI a été saisi pour examiner les dossiers des militants concernés et prononcer les sanctions prévues par les statuts. Le Comité central a insisté sur la rigueur et la diligence dans le traitement de ces dossiers.

Pour la direction du parti, cette mesure vise à renforcer l’autorité des organes dirigeants et la cohésion interne, à moins de quatre mois du premier Congrès ordinaire prévu le 15 mai 2026. Laurent Gbagbo a réaffirmé sa volonté de bâtir un parti discipliné, structuré et crédible, capable de proposer une alternative politique solide face aux défis économiques et sociaux du pays.