Côte d’Ivoire : la liste du nouveau gouvernement dévoilée

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara a approuvé ce vendredi 23 janvier 2026 la composition du nouveau gouvernement, présenté par le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Le premier Conseil des ministres est prévu samedi à 11h.

Le gouvernement compte 33 membres, dont un Vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara à la Défense, et deux ministres d’État : Anne Désiré Oulotto-Lamizana à la Fonction publique et Nialé Kaba aux Affaires étrangères.

Parmi les principaux ministres figurent Jean Sansan Kambile à la Justice, Général Vagondo Diomandé à l’Intérieur, Adama Coulibaly aux Finances et Mamadou Sangafowa Coulibaly aux Mines et Énergie. Le gouvernement comprend également des portefeuilles stratégiques tels que l’Agriculture, les Transports, la Santé, l’Urbanisme, l’Éducation, la Cohésion sociale, la Culture et la Transition numérique.

Quatre ministres délégués viennent compléter l’équipe, chargés notamment des Affaires maritimes, de l’Intégration africaine, de l’Enseignement technique et des Productions vivrières.

Voici la liste des 33 ministres

Vice-Premier ministre

– Téné Birahima Ouattara (Défense)

Ministres d’État

– Anne Désiré Oulotto-Lamizana (Fonction publique et Modernisation de l’Administration)

– Nialé Kaba (Affaires étrangères et Coopération internationale)

Ministres

– Jean Sansan Kambile (Justice et Droits de l’Homme, Garde des Sceaux)

– Général Vagondo Diomandé (Intérieur et Sécurité)

– Adama Coulibaly (Économie, Finances et Budget)

– Mamadou Sangafowa Coulibaly (Mines, Pétrole et Énergie)

– Bruno Nabagne Koné (Agriculture, Développement rural et Productions vivrières)

– Amadou Koné (Transports et Affaires maritimes)

– Amédée Koffi Kouakou (Hydraulique, Assainissement et Salubrité)

– Mamadou Touré (Promotion de la Jeunesse, Insertion professionnelle et Service civique, Porte-parole adjoint du gouvernement)

– Pierre Ngou Demba (Santé, Hygiène publique et Couverture maladie universelle)

– Moussa Sanogo (Urbanisme, Logement et Cadre de vie)

– Sidi Tiemoko Touré (Ressources animales et halieutiques)

– Mariatou Koné (Portefeuille de l’État et Entreprises publiques)

– Amadou Coulibaly (Communication, Porte-parole du Gouvernement)

– Jacques Asaoré Konan (Eaux et Forêts)

– Ibrahim Khalil Konaté (Commerce, Industrie et Artisanat)

– Siandou Fofana (Tourisme et Loisirs)

– Souleymane Diarassouba (Plan et Développement)

– Adama Diawara (Enseignement supérieur et Recherche scientifique)

– Adama Kamara (Emploi, Protection sociale et Formation professionnelle)

– Nguessan Koffi (Éducation nationale, Alphabétisation et Enseignement technique)

– Yakouba Hien Sié (Infrastructures et Entretien routier)

– Logbo Miss Belmonde Dogo (Cohésion sociale, Solidarité et Lutte contre la pauvreté)

– Djibril Ouattara (Transition numérique et Innovation technologique)

– Nasseneba Touré (Femme, Famille et Enfant)

– Françoise Remarck (Culture et Francophonie)

– Adjé Silas Mech (Sports)

– Abou Bamba (Environnement et Transition écologique)

Ministres délégués

– Célestin Serey Doh (auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes)

– Adama Dosso (auprès du ministre d’État des Affaires étrangères, chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur)

– Jean-Louis Moulot (auprès du ministre de l’Éducation nationale, chargé de l’Enseignement technique)

– Bernard Kini Comée (auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des Productions vivrières)