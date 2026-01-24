Côte d’Ivoire : Kobenan Kouassi Adjoumani quitte le gouvernement

La liste du nouveau gouvernement ivoirien, rendue publique vendredi 23 janvier 2026, ne comprend pas Kobenan Kouassi Adjoumani, ancien ministre d’État chargé de l’Agriculture, du Développement rural et de la Production vivrière. Dans la nouvelle équipe de 34 membres, il est remplacé à la tête du ministère de l’Agriculture par Bruno Nabagné Koné.

Sur sa page Facebook, l’ex-ministre a tenu à exprimer sa gratitude au président de la République : « Je remercie le président pour le grand honneur de m’avoir permis de travailler et d’apprendre à ses côtés pendant de longues années », écrit-il. Il évoque 15 années de service « avec fierté et bonheur » auprès d’un « homme d’État exceptionnel et charismatique » et qualifie son expérience gouvernementale de véritable école de responsabilité.

Malgré sa non-reconduction, Kobenan Adjoumani adopte un ton apaisé et souhaite succès et protection divine au chef de l’État et à la nouvelle équipe gouvernementale. Il réaffirme par ailleurs son attachement au RHDP et assure sa « pleine disponibilité » pour soutenir le parti au pouvoir.

D’autres figures du gouvernement précédent, comme Laurent Tchagba (Eaux et Forêts), Bouaké Fofana (Hydraulique) et Léon Koffi Houadja (Affaires étrangères), ne figurent également pas dans la nouvelle équipe.