Côte d’Ivoire : Kobenan Kouassi Adjoumani nommé ministre d’État, conseiller spécial à la Présidence

Par décret présidentiel, l’ancien ministre d’État Kobenan Kouassi Adjoumani a été nommé ministre d’État, conseiller spécial à la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, a annoncé ce lundi 26 janvier 2026 la secrétaire générale de la Présidence, Masséré Touré.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Non reconduit dans la nouvelle équipe gouvernementale, « l’Éléphant blanc du Zanzan » retrouve ainsi un rôle stratégique, mettant fin aux spéculations sur son avenir institutionnel. Son absence dans la liste du gouvernement avait surpris, tant sa présence au sommet de l’État semblait acquise.

Lors du premier Conseil des ministres du nouveau mandat, le président de la République avait pourtant indiqué que les ministres non reconduits ne sont pas écartés, mais appelés à d’autres responsabilités. Cette nomination en est la confirmation : quitter le gouvernement ne signifie pas quitter le pouvoir en Côte d’Ivoire.

Cadre influent du RHDP, député et ancien ministre d’État, Kobenan Kouassi Adjoumani traverse plus de vingt ans de vie gouvernementale, de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Professeur de formation et spécialiste des questions agricoles, il s’est imposé comme une figure centrale de la politique ivoirienne, avec l’image d’un ministre presque indéboulonnable.