Côte d’Ivoire: des jeunes sèment la panique dans les lycées de Blolequin

Lundi 20 et mardi 21 octobre 2025, des groupes de jeunes ont semé la panique dans plusieurs établissements scolaires à Blolequin, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

La quiétude scolaire a volé en éclats à Blolequin en Côte d’Ivoire. Selon l’Agence ivoirienne de presse (AIP), un groupe de jeunes non identifiés a pris d’assaut le lycée moderne de la ville dans la matinée du lundi 20 octobre. Les assaillants ont lancé des projectiles dans l’enceinte de l’établissement, semant la peur parmi les élèves en pleine activité.

Pris de panique, les apprenants ont déserté les salles de classe dans une confusion totale. Le personnel administratif a tenté, en vain, de ramener le calme. La direction a finalement décidé de suspendre les cours afin d’éviter tout drame.

Le lendemain, mardi 21 octobre, la même scène s’est répétée dans d’autres établissements secondaires de la ville. Des témoins rapportent que des jeunes se sont introduits dans plusieurs écoles pour perturber les cours.

Ces attaques interviennent dans un climat politique tendu en Côte d’Ivoire à quelques jours de la présidentielle de 2025. Certains manifestants chercheraient à paralyser les activités dans les services publics et les écoles pour exprimer leur mécontentement.

Face à la psychose grandissante, le ministère de l’Éducation nationale a tenu à rassurer parents et élèves.