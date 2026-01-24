Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe le cap du nouveau gouvernement

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara, a présidé ce samedi 24 janvier 2026 le premier Conseil des ministres du gouvernement issu de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 et des législatives du 27 décembre 2025, au Palais de la Présidence.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dans son allocution d’ouverture, il a exprimé son « réel plaisir » de retrouver l’équipe gouvernementale et a adressé ses « sincères félicitations » aux ministres, soulignant que leur nomination reconnaît « leurs parcours professionnels » et les appelle à « contribuer activement à la transformation de la Côte d’Ivoire ».

En effet, le Chef de l’État a assuré n’avoir « aucun doute » sur la capacité du gouvernement à relever les défis du pays, souhaitant « plein succès » à chacun dans ses fonctions et adressant un accueil particulier aux nouveaux entrants. Il a également rendu hommage aux ministres sortants pour leur contribution et annoncé qu’ils seront « appelés à d’autres fonctions » dès lundi.

Alassane Ouattara a rappelé les grandes orientations de l’action gouvernementale, notamment la mise en œuvre du Plan national de développement 2026-2030 et les engagements issus du contrat social avec les citoyens. Il a insisté sur la nécessité de maintenir « une dynamique soutenue dans tous les secteurs stratégiques », tout en veillant à la sécurité, à la cohésion nationale et à la paix.

Le Président a également rappelé l’importance d’améliorer l’accès aux services essentiels, en identifiant les localités encore non desservies en eau et en électricité afin de mieux planifier les extensions nécessaires. Tout en saluant les progrès réalisés ces dernières années, il a exhorté le gouvernement à aller « encore plus loin » pour répondre aux attentes des populations.

Enfin, il a appelé à « l’engagement de chacune et de chacun » et insisté sur « discipline et solidarité » dans l’action gouvernementale, affirmant que « la réalisation de l’ambition pour une Grande Côte d’Ivoire est à portée de main » si tous s’y consacrent « sans réserve, avec ardeur et dévouement ».