Côte d’Ivoire : 10 morts et 12 blessés dans une violente collision à Tiassalé

En Côte d’Ivoire, une violente collision sur la route nationale A2, entre Tollakro et Brahimakro, dans la commune de Tiassalé, a coûté la vie à dix personnes et en a blessé douze autres, vendredi 13 février 2026.

L’accident s’est produit en fin de matinée sur l’axe Divo–Tiassalé. Selon des sources sécuritaires et des témoins présents sur les lieux, un car de transport de passagers est entré en collision frontale avec un véhicule de type Massa circulant en sens inverse. L’impact, d’une rare violence, a profondément bouleversé les familles des victimes et les habitants de la zone.

D’après les premiers éléments, le chauffeur du car, se dirigeant vers Tiassalé, aurait tenté d’éviter un camion-citerne stationné en bordure de la route, dans le secteur situé entre Tollakro et Brahimakro. Dans cette manœuvre, le véhicule a dévié sur la voie opposée, percutant de plein fouet la Massa. Sur le coup, cinq passagers ont été tués et une vingtaine de personnes blessées. Les secours, rapidement dépêchés sur place, ont évacué les victimes vers les structures sanitaires de la région. Cinq autres blessés ont succombé à leurs blessures à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bôdô, portant le bilan provisoire à dix morts.

Blessés hospitalisés et chauffeur en fuite

Quatorze blessés continuent de recevoir des soins : sept à l’hôpital général de Tiassalé et sept à Bôdô, les équipes médicales s’efforçant de stabiliser les cas les plus graves. Selon les forces de l’ordre, le chauffeur du véhicule impliqué a pris la fuite après l’accident. Contrairement à une information erronée circulant sur les réseaux, la compagnie TCF n’est pas concernée. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de la collision et déterminer les responsabilités.

Pour rappel, il s’agit du deuxième accident mortel enregistré en une semaine dans le département de Tiassalé, après une collision sur l’autoroute du Nord entre un camion transportant des bouteilles de gaz butane et un véhicule particulier. Cette répétition tragique ravive les inquiétudes sur la sécurité routière dans la région.