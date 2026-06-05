Palais de la Marina: le président Romuald Wadagni échange avec les délégations de l’ECC et de l’EPMB pour consolider la paix sociale

Le chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, a accordé deux audiences majeures à des délégations religieuses ce jeudi 4 juin 2026 au Palais de la Marina.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue permanent initié par la présidence de la République avec les différentes confessions du pays, visant à promouvoir la cohésion nationale et le vivre-ensemble.

​La première audience a été accordée au Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions du Conseil Supérieur de Transition (CST) de l’Église du Christianisme Céleste (ECC), une délégation conduite par l’Assistant Most Supérieur Justin Ackah. Les échanges ont porté sur les progrès significatifs enregistrés dans le cadre du processus de réunification de cette communauté religieuse à l’échelle mondiale.

Cette rencontre est intervenue quelques heures seulement après l’installation officielle de ce conseil par l’ancien président de la République, Patrice Talon, qui agit en qualité de facilitateur du processus. Le porte-parole de la délégation a exprimé sa satisfaction face à l’intérêt manifesté par le président de la République, qui a réitéré le soutien et les encouragements du gouvernement pour la réussite de cette phase historique d’unification.

​Dans un second temps, le président Romuald Wadagni a reçu les responsables de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), sous la direction de leur président, Son Éminence Amos Kponjesu Hounsa. Cette séance de travail a permis de présenter au chef de l’État les conclusions du récent synode extraordinaire de Cotonou, marqué par l’adoption des nouveaux textes fondamentaux devant régir la vie et consolider l’unité de l’institution.

À l’issue de l’entretien, Son Éminence Amos Kponjesu Hounsa a salué la disponibilité et l’écoute du président de la République, soulignant que ses conseils avisés et sa promesse d’accompagner le développement de l’Église témoignent de la place centrale qu’occupent la paix et la stabilité sociale dans la gouvernance actuelle.