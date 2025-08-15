PAR PAYS
Corée du Sud : Lee Jae-myung propose une «confiance militaire» avec le Nord

Par BENIN WEB TV
Le vendredi 15 août, le président sud-coréen Lee Jae-myung a annoncé qu’il entendait «respecter» le système politique nord-coréen et instaurer une «confiance militaire», une déclaration intervenue un jour après que Pyongyang eut affirmé n’avoir aucune volonté d’améliorer les relations avec Séoul, rapporte l’AFP. Arrivé au pouvoir début juin, le dirigeant de centre-gauche a répété sa volonté de tendre la main à la Corée du Nord, estimant que, «quel qu’en soit le coût, la paix est préférable à la guerre». Lors d’une cérémonie marquant l’anniversaire de la Libération de la péninsule coréenne du joug colonial japonais, M. Lee a déclaré qu’il prendrait des mesures cohérentes pour réduire substantiellement les tensions et rétablir la confiance avec Pyongyang.

