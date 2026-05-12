Coopération: Narendra Modi invite Romuald Wadagni au 4ᵉ Sommet Afrique–Inde

Le Bénin est au cœur de l’agenda diplomatique indien. En visite officielle à Cotonou, l’ambassadeur de l’Inde, Abhishek Singh, a confirmé l’invitation adressée par le Premier ministre Narendra Modi au président élu Romuald Wadagni pour participer au 4ᵉ Sommet du Forum Afrique–Inde (IAFS IV), prévu le 31 mai 2026 au Bharat Mandapam, à New Delhi.

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« Nous serons honorés d’accueillir le président Wadagni à ce grand rendez-vous », a déclaré Abhishek Singh, soulignant l’importance de la présence du Bénin à ce sommet de haut niveau. Le diplomate a rappelé que le nouveau chef de l’État béninois prêtera serment le 24 mai, quelques jours avant le forum.

Dix ans après, un sommet stratégique

Le sommet IAFS IV marque la reprise d’un dialogue interrompu depuis une décennie. Plusieurs chefs d’État africains y sont attendus pour débattre des enjeux de sécurité, de coopération politique et économique, ainsi que du renforcement des partenariats bilatéraux. « Le Bénin est un pays clé pour l’Inde en Afrique de l’Ouest », a insisté l’ambassadeur.

Depuis les indépendances, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques et économiques jugées exemplaires. Abhishek Singh s’est félicité du bon déroulement des récentes élections au Bénin, saluant « une démocratie ancrée » dans la sous-région.

Un forum ouvert aux acteurs économiques

Au-delà des chefs d’État, le sommet accueillera également des hommes d’affaires et des institutions éducatives. Plusieurs entrepreneurs béninois ont été conviés grâce aux démarches du consul honoraire de l’Inde à Cotonou, M. Gobind B. Manglani. La communauté indienne installée au Bénin depuis plusieurs décennies sera également mise en avant pour son rôle dans le développement économique local.

À l’issue du sommet, une vision partagée Afrique–Inde devrait être définie. « Dans un contexte mondial en mutation, nous devons bâtir ensemble un futur rayonnant », a conclu Abhishek Singh.