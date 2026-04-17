Commune d’Abomey : vers une taxe sur les services de sonorisation et de location de bâches et chaises

Cette initiative vise à diversifier les sources de revenus de la municipalité pour mieux financer des projets au service des habitants. Des informations recueillies auprès de la mairie indiquent qu’il est prévu d’organiser de larges campagnes d’information et de sensibilisation destinées aux faîtières dans les différents arrondissements, quartiers et villages. Ces actions auront pour objectif d’assurer une bonne compréhension des nouvelles régulations mises en œuvre.

Pour garantir l’adhésion de tous les acteurs concernés, l’administration communale prévoit de collaborer directement avec les faîtières locales. Cette approche vise à établir un dialogue constructif avec les professionnels du secteur afin d’assurer une transition fluide vers la mise en place de cette taxe.

En introduisant cette nouvelle taxe, la municipalité d’Abomey entend renforcement ses ressources propres, ce qui pourrait avoir des retombées positives pour la réalisation de nombreux projets d’intérêt public.