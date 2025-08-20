PAR PAYS
Colombie : levée de l’assignation à résidence d’Uribe

Nord du Nigeria: 13 morts par des «bandits» malgré les accords de paix

Turkish Airlines mise sur Air Europa avec une participation minoritaire

À Paris, diplomatie pour la désescalade entre Israël et la Syrie

Ukraine : entretien mardi soir entre le chef d’état-major américain et ses homologues européens (responsable)

Six têtes humaines retrouvées sur une route du centre du Mexique

Afghanistan : plus de 50 morts dans un accident de bus à l’ouest

Ukraine : l’OTAN réunit ses chefs d’état-major en visioconférence mercredi 20 août

Julio César Chávez Jr expulsé des États-Unis, arrêté au Mexique

Antisémitisme : Paris à Netanyahu — «La France n’a pas de leçons à recevoir»

Gaza : Israël reste ferme sur la libération de «tous les otages» (source gouvernementale)

La justice colombienne a levé mardi 19 août 2025 l’assignation à résidence de l’ancien président Álvaro Uribe, condamné en première instance pour entrave à la justice et subornation de témoins, dans l’attente de son procès en appel. Á l’âge de 73 ans, Uribe, qui a gouverné la Colombie de 2002 à 2010, avait été condamné en août à douze ans d’assignation à résidence à Rionegro, à environ 30 kilomètres de sa ville natale, Medellín (nord‑ouest). Il avait été reconnu coupable d’avoir tenté de faire pression sur des témoins afin d’éviter d’être associé aux milices d’extrême droite qui ont mené une guerre sanglante contre les guérillas, dans le cadre du premier procès visant un ancien président colombien.

