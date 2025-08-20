Colombie : levée de l’assignation à résidence d’Uribe

La justice colombienne a levé mardi 19 août 2025 l’assignation à résidence de l’ancien président Álvaro Uribe, condamné en première instance pour entrave à la justice et subornation de témoins, dans l’attente de son procès en appel. Á l’âge de 73 ans, Uribe, qui a gouverné la Colombie de 2002 à 2010, avait été condamné en août à douze ans d’assignation à résidence à Rionegro, à environ 30 kilomètres de sa ville natale, Medellín (nord‑ouest). Il avait été reconnu coupable d’avoir tenté de faire pression sur des témoins afin d’éviter d’être associé aux milices d’extrême droite qui ont mené une guerre sanglante contre les guérillas, dans le cadre du premier procès visant un ancien président colombien.