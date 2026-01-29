Christophe Licata recadre Lucie Bernardoni devant Ambre, Victor et Léa

Lucie Bernardoni, répétitrice emblématique de la Star Academy, franchit une nouvelle étape en intégrant le casting de Danse avec les stars. Candidate de la saison 15, elle fera ses premiers pas sous les projecteurs aux côtés du danseur professionnel Christophe Licata, avec un cha-cha programmé pour le deuxième prime, diffusé ce vendredi 30 janvier. Sa participation suscite l’émotion des académiciens et attire l’attention des téléspectateurs.

Reconnue pour son rôle d’accompagnatrice des talents depuis son retour à la télé-réalité musicale, Lucie Bernardoni quitte temporairement l’ombre pour éprouver sa propre performance scénique. Passer de répétitrice à candidate implique un changement de posture : elle n’est plus simplement celle qui corrige ou conseille, elle devient l’interprète évaluée par le jury et le public.

Pour son entrée en lice, le choix s’est porté sur un cha-cha, danse latine au tempo rapide qui exige précision rythmique et complicité avec le partenaire. Dans un extrait diffusé sur TF1+, Lucie a exprimé ses sentiments : « Un cha-cha pour commencer… c’est rapide ! C’est un défi personnel, c’est un défi à deux et je suis en totale confiance », confiant ses appréhensions et son enthousiasme avant le deuxième prime.

Le soutien des élèves et la visite surprise au château

Au sein du château de Dammarie-les-Lys, où sont enfermés les académiciens, la nouvelle a été accueillie avec chaleur. Les élèves, dont Léa, Victor et Ambre, ont suivi avec attention la progression de leur répétitrice et se sont manifestés par des encouragements. « Tu nous rends déjà tellement fiers. C’est fou de te voir faire ça », a lancé Léa, émue par les répétitions et la démarche de Lucie.

Les académiciens ont également tenté d’obtenir un accès pour visionner la prestation. Léa a demandé à la production la possibilité de voir le replay : « J’espère qu’on pourra voir le replay au moins. Au moins ça ! », proposition relayée par Ambre qui a réagi : « Ça serait génial ». Ces demandes traduisent le lien entretenu entre Lucie et les élèves et l’importance symbolique de sa participation.

Malgré un emploi du temps intense, partagé entre entraînements matinaux pour Danse avec les stars et répétitions au château l’après-midi, Lucie s’est rendue au château le mercredi 28 janvier, accompagnée de Christophe Licata. Le duo a offert une démonstration de leur cha-cha sur le titre « Lola » de Superbus, provoquant surprise et enthousiasme parmi les résidents.

La démonstration a déclenché une réaction spontanée d’Ambre : « Tu te fous de ma gueule ? Mais arrête ! », phrase exprimant l’étonnement face à la visite impromptue. Après l’applaudissement général, Lucie a proposé aux élèves de montrer la chorégraphie, mais Christophe Licata a répondu sur un ton humoristique et prudent : « Un tout petit bout, on ne spoile pas ».